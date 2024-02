Cómo prevenir lesiones comunes en el fútbol y mejorar la recuperación

Aunque muchas de las lesiones en el fútbol son imprevisibles, la probabilidad de que estas ocurran es más alta si el calendario es más ajustado, la alimentación es peor o los plazos de recuperación se acortan con la intención de llegar a un partido clave, de manera que el jugador no se recupera al cien por cien. Así, las lesiones más comunes en el mundo del fútbol suelen afectar a la rodilla (rotura de ligamento y, en los peores casos, una tríada), aunque también son frecuentes las esguinces de tobillo o las pubalgias. Te contamos cómo prevenir estas lesiones y mejorar la recuperación.

Cómo prevenir lesiones en el fútbol

Ejercicios múltiples de calentamiento

Los ejercicios de protección son esenciales para ayudar al jugador a aumentar la resistencia a las lesiones. Lo ideal es realizar ejercicios de calentamiento especializados, con movimientos estructurados que fortalezcan la defensa natural del cuerpo. Además, es importante contar con un entrenamiento enfocado en los músculos pequeños, que den soporte y estabilidad para disminuir las lesiones.

Entrenar la velocidad

La velocidad es fundamental para poder anticiparte a los balones en el fútbol. Así, ejercicios como la escalera de velocidad, las minivallas o las zancadas ayudan a crear masa muscular (fibras de contracción rápida) y, por tanto, disminuir las lesiones.

Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, se duele de una lesión en el 'clásico'. / Valentí Enrich

Mantener la condición física

Que tu musculatura esté en las mejores condiciones hasta en las épocas en las que no juegas al fútbol es muy importante para resistir todos los minutos cuando te toque correr tras el balón. Después de un periodo de parón, tu cuerpo necesitará acostumbrarse de nuevo al estado de la actividad y estrés que se produce en el campo y esto puede ocasionar lesiones y más aún cuando no has trabajado para mantener tu condición física. Por tanto, entrenar la fuerza, sobre todo del tren inferior, es esencial para lograr una mayor velocidad de reacción y anticipación.

La alimentación

Los alimentos que se consumen son el combustible del organismo. En este sentido, una mala dieta afectará directamente a las funciones físicas de tu cuerpo.

Recuperación de las lesiones

Contar con una buena rehabilitación podrá garantizar una pronta vuelta al trabajo. En este sentido, un tratamiento adecuado en los primeros días nos permitirá reducir la inflamación, la falta de movilidad y la pérdida de masa muscular. Para ello, es importante acudir a una profesional con los conocimientos adecuados, que nos diagnostique y explique el procedimiento a seguir. De esta manera, el jugador sabrá cómo y hasta cuando limitar el movimiento de la zona afectada o los procedimientos para desarrollar la movilidad y la fuerza poco a poco.

Por último, los ciclos de sueño son tan importantes como el entrenamiento de los futbolistas, ya que la pérdida de sueño se asocia con reducciones en el rendimiento de resistencia, la fuerza máxima y el rendimiento cognitivo. Además, múltiples estudios han demostrado la existencia de vínculos entre el sueño y el sistema inmunológico.