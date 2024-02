¿Por qué los futbolistas salen acompañados de niños al campo?

Que los jugadores salten al campo acompañados de niños es una costumbre que lleva más de 20 años arraigada en el mundo del fútbol. Sin embargo, pocos conocen el verdadero significado de esta acción que realizan los futbolistas. ¿Quiénes son estos niños? ¿Quién puede acompañar a los jugadores? Te lo contamos.

¿Por qué en los partidos de fútbol los jugadores salen con niños?

El nacimiento de esta propuesta nació en el Mundial de 2002, debido a una campaña entre la FIFA y UNICEF, llamada 'Say Yes for Children'. En español: 'di sí por los niños'. El objetivo de aquella iniciativa, era "mejorar y proteger las vidas de los niños" y mostrar cómo el "fútbol estaba marcando una diferencia para los niños". Durante ese torneo, once niños salían campo de la mano de los futbolistas vistiendo las camisetas de la FIFA con el lema de la campaña. Desde entonces, esta idea se volvió una costumbre y se empezó a realizar en otras competiciones como la Champions League, aunque cada equipo, cuando juega como local, es el que decide cuando saltar al campo con niños y cuando no.

¿Quiénes son los niños que saltan al campo con los futbolistas?

En 2020, el diario 'Telegraph' publicó un informe que revelaba el alto precio (hasta 828 euros) que los niños pagaban en la Premier League para salir de la mano de los jugadores. Y es que, aunque existen clubes ingleses que lo hacen gratis y por sorteo entre los socios, otros piden precios altísimos para cumplir el sueño de los niños, algo que fue duramente criticado, ya que se consideraba que se excluía a las familias con menos recursos.

En España, los equipos suelen llevar a cabo esta costumbre en partidos especiales como un derbi, un clásico o un partido de Champions League en casa y el criterio para elegir a los niños varía en función del club. Así, en el Atlético, los niños que acompañan a los jugadores están relacionados con los patrocinadores y salen con camisetas de una marca que lo organiza mediante un concurso. En otras ocasiones, el club cede esta oportunidad a 'Save the children' para que tengan acceso niños de los colegios con los que colaboran. Otra opción es sortearla entre los socios rojiblancos. Por su parte, en el FC Barcelona se suele hacer por sorteo y solo sucede en Champions.

En el caso del Real Madrid, lo más habitual es que sean hijos de socios, niños relacionados con la Fundación del equipo o incluso amistades de los propios jugadores o directivos. En otros como el Betis, Real Sociedad, Athletic o Sevilla es una iniciativa gratuita y los niños se seleccionan por sorteo entre los abonados, que deben cumplir unos requisitos de edad, que varían en función del equipo.

En definitiva, en España, en la mayoría de equipos es necesario ser socio para poder acompañar a los jugadores. A partir de ahí, participar en los sorteos que organiza el club o un patrocinador es la forma más fácil de cumplir el sueño de los más pequeños.