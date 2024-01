¿Cuál es la diferencia entre una camiseta de fútbol 'fan version' y una 'player version'?

A la hora de comprar una camiseta de fútbol, las tiendas suelen ofrecer dos tipos de modelos: la versión 'fan' y la versión 'player'. A primera vista, parecen similares, pero el precio de la segunda es mucho mayor. Te explicamos por qué.

¿En qué se diferencia una camiseta 'fan version' y una 'player version'?

El hecho de que la versión para jugadores sea más cara no significa que sea mejor. Los dos modelos ofrecen camisetas de calidad, pero la principal diferencia es que una está diseñada para hacer deporte y la otra para usarla como una camiseta normal. En este sentido, presentan algunas diferencias en cuanto a ajuste, tela y escudo se refiere.

Ajuste

La versión 'player' cuenta con un diseño más estrecho, que se amolda al cuerpo, ya que está pensado para jugadores profesionales. La versión 'fan', por su parte, está diseñada para usar en el día a día, por lo que se adapta mejor a todos los tipos de cuerpo.

Tela

La tela de la versión 'player' es mucho más ligera y elástica que la versión 'fan', ya que está pensada para favorecer la transpiración del cuerpo, absorber el sudor y secarse antes. Por el contrario, el modelo destinado a los aficionados, aunque también está hecho con telas respirables, no tiene tanta ventilación como los pequeños agujeros que tienen las camisetas de la versión 'player'. Además, estas camisetas no son tan elásticas ni ligeras, ya que no tienen la característica antitranspirante para una mayor durabilidad.

La camiseta de fútbol que lanzó Balenciaga a un precio de 650 euros. / BALENCIAGA

Escudos

Los logos de la versión para jugadores son más estilizados y vistosos que los del otro modelo. Así, su forma es menos pesada que la versión para aficionados, que están bordados en la camiseta, por lo que pesan un poco más.

Estas son las diferencias entre una camiseta de fútbol 'fan version' y una 'player version'. La elección de una u otra dependerá del uso que le vayas a dar, si es para utilizarla en el día a día o para jugar al fútbol.