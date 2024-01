Los mejores trucos para ganar LaLiga Fantasy

LaLiga Fantasy es uno de los juegos más famosos relacionados con el mundo del fútbol. Pocos aficionados a este deporte no tienen aún esta aplicación descargada en su móvil, con la que puedes comprar jugadores y crear tu propio equipo a partir de un determinado presupuesto. Sin embargo, no basta con ser amante del fútbol, ya que para confeccionar un once competitivo se deben seguir una serie de trucos y consejos.

Los mejores trucos para LaLiga Fantasy

Fichar al precio justo

Una buena estrategia consiste en conseguir el mayor número de jugadores al menor precio posible. Es decir, por poco más de su valor de mercado. En este sentido, intenta fichar a jugadores titulares de los equipos más bajos de la clasificación. Así, la posición más asequible suele ser la de los defensas, siendo los centrocampistas y sobre todo los delanteros los más caros.

El mejor delantero evitando apostar todo a uno

La prioridad de una buena plantilla suele ser encontrar al mejor delantero, pero es importante no olvidarse nunca del presupuesto con el que cuentas. Es decir, jugadores como Iago Aspas (Celta), Dovbyk (Girona), Borja Mayoral (Getafe) o Nico Williams (Athletic) tienen un precio mucho menor que Vinicius o Griezmann.

Griezmann celebra un gol con el Atlético / Juanjo Martín/EFE

La experiencia de los usuarios señala que es mejor contar con un equipo sólido en todas las posiciones, aunque en su conjunto sea de menor calidad, que centrar todo tu equipo en un jugador, como puede ser Bellingham. Recuerda que ninguna estrella gana solo una liga, por lo que apostarlo todo a un futbolista no hará más que empobrecer tu once.

Invertir en posibles revelaciones

Una de las claves de este videojuego es la visión para detectar a jugadores con un bajo precio, que pueden convertirse en revelación a medida que avance la temporada. Por ejemplo, una persona que se hiciera con Bryan Zaragoza a principio de temporada hubiera completado una gran estrategia.

Entre estas futuras promesas, se recomienda no fichar a más de dos o tres y no pujar más allá de un 20% o 30% de su valor en el mercado Fantasy, ya que el riesgo de que no cumplan con las expectativas es alto. Jugadores como Pablo Barrios o Greenwood son algunas de las recomendaciones.

Bryan Zaragoza celebra un gol con el Granada. / EP

Paciencia y especulación

Al fin y al cabo, el objetivo del Fantasy es comprar a futbolistas por el menor precio posible y vender por lo máximo. Por ello, es importante buscar a jugadores que puedan revalorizarse en poco tiempo, para venderlos cuando su valor se haya multiplicado. Por ejemplo, buscar a defensas que mantengan la portería a cero o a centrocampistas que recuperen muchos balones, es una buena estrategia. Es por esto que la paciencia es esencial para poder hacerte con jugadores que realmente te interesen.

En definitiva, lo más importante es ser capaz de confeccionar una plantilla económica, con un grupo importante de futbolistas titulares, que den lugar a un once completo y equilibrado.