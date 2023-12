Milei mancha la pelota: El presidente argentino declara la guerra al fútbol

El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha desatado una guerra en el fútbol argentino, hasta el punto de alinear a enemigos irreductibles como River, Boca, Racing o Independiente en su contra. El dirigente comunicó la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según el cual establece "las bases para la reconstrucción de la Argentina", entre las que incluye la posibilidad de que los clubes de fútbol "se puedan convertir en sociedades anónimas, si así lo quisieran".

Alineado con Macri contra Riquelme

Esto posibilita que los clubes se transformen en sociedades anónimas como quería Mauricio Macri, expresidente de Argentina y Boca Juniors y uno de los mayores apoyos de Milei en su carrera electoral hacia la Casa Rosada. Además Macri apoyó a Andrés Ibarra, candidato que perdió las últimas elecciones a la presidencia de Boca contra Juan Román Riquelme, al que Milei ha culpado tra ser insultado por hinchas cuando acudió a La Bombonera a votar. "No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas. Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme", declaró Milei.

El colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, durante un partido. / EFE

Milei siempre defendió este modelo: "¿Qué carajo te importa de quién es el club si ganas a River 5-0? ¿O prefieres seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fútbol de peor calidad?". Pero el presidente se ha encontrado con la oposición unánime de los clubes de fútbol. "Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga", afirmó River en un comunicado. Desde Boca, ya con Riquelme como presidente, se declaró que "la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande".

El fútbol es de la gente

Independiente se alineó con esa postura: "La Comisión Directiva está convencida de que nuestro club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias". Su archienemigo Racing también se posicionó contra Milei : "Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro". Y San Lorenzo también dejó clara su oposición: "No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario".