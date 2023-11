Gavi tiene roto el cruzado: el doctor Guillén da las claves sobre esta grave lesión

Pablo Gavi, tras sufrir una lesión de rodilla en el partido España - Georgia / EPC

Gavi se retiró el pasado domingo del partido España - Georgia entre lágrimas, debido a una lesión en la rodilla que le mantendrá fuera de los terrenos de juego el resto de la temporada. El Barça ha confirmado este lunes que sufre una "rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo", misma lesión (en el caso de la del ligamento) que Courtois, Militao o Yeremy Pino. Parece que algo está fallando en los planes de la FIFA. Este reciente parón de selecciones, para muchos de trámite, porque su selección ya estaba clasificada, ha acabado con demasiadas bajas: Vinicius, Ter Stegen, Oyarzabal, Ocampos, Muriqi y, ahora, Gavi.

Si hay alguien que es perfecto conocedor de este tipo de lesiones es el doctor Pedro Guillén, experto en rodillas y uno de los mayores especialistas en medicina deportiva del mundo. Introductor de la artroscopia en España, Guillén lleva más de dos décadas operando a futbolistas de la talla de Maradona, Butragueño o Fernando Torres. Una labor que ha sido reconocida por instituciones como el Comité Olímpico Español o la FIFA.

"Los futbolistas son fuente de patología. Si no rinden al 100%, que es cuando están muy cerca de la lesión, no juegan, y esto es así. Entonces, cuando dicen 'se ha lesionado', realmente es lo que tiene que ocurrir porque están buscando un rendimiento máximo bajo presión. Y o hacen eso, o no van a llegar, porque en los banquillos hay mucha competencia", explica el doctor Guillén a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

¿Está afectando el calendario?

Viajes con su selección, partidos de competiciones europeas, LaLiga, la Copa del Rey... Los futbolistas acumulan minutos que están afectando a su rendimiento y, lo que es peor, a las lesiones. Son muchos los que están pidiendo que se disminuya esta exigencia para proteger a los deportistas o, por el contrario, que se limiten los minutos de los jugadores.

Si no se hubiera lesionado, probablemente nadie hablaría de esto, pero, con el ligamento cruzado roto, la prensa se pregunta: ¿Hacía falta que Gavi fuese titular, estando la clasificación para la Eurocopa asegurada?

Para Guillén, este tipo de lesiones son el resultado de las exigencias del deporte de élite: "Si no se lesionan nunca es que nunca han dado su máximo rendimiento, ya que el deporte es fuente de patologías". Además, el doctor explica que son situaciones que ocurren en todas las categorías.

"Evidentemente, si juegas menos, te lesionarás menos, pero porque estás menos expuesto a la lesión. Cuando hablan de que se ha lesionado porque está mal preparado, eso es mentira. En el Real Madrid, por ejemplo, hay muchos preparadores. Si se lesiona es porque el deporte es fuente de patología y punto. Trasciende en los equipos de Primera porque es lo que interesa a la prensa, pero aquí que operamos a todos, te puedo decir que ocurre en los clubes pequeños, desde la Tercera División, hasta los más grandes", asegura.

¿Se lesionó Gavi por la entrada del jugador georgiano?

El jugador del FC Barcelona sufrió una entrada por detrás sobre su rodilla derecha que parecía no haber tenido consecuencias, pero en la siguiente jugada a Gavi se le fue la pierna de apoyo. Es por esto que en el vestuario se rumorea que fue la entrada de Luka Lochoshvili lo que podría haber provocado la lesión del joven de 18 años, aunque Luis de la Fuente desligó ambos lances y aseguró que el primero de ellos no tuvo influencia en la grave lesión.

Gavi es atendido por los médicos de la Federación tras su grave lesi´ón ante Georgia / Pablo Garcia/RFEF

Sobre las sanciones más duras ante este tipo de entradas, para el doctor son "gajes del oficio": "Yo no creo que un jugador vaya con mala fe a lesionar a otro. Puede ser un jugador duro, pero eso no quiere decir que sea sucio. Una cosa es la fuerza y otra, la mala intención". Además, dice Guillén que es muy difícil predecir de dónde nace una lesión porque "los futbolistas no están contando todo lo que tienen".

¿Cómo será la recuperación de Gavi?

Pedro Guillén, como experto en operaciones de rodilla, ha realizado miles de intervenciones de ligamento cruzado. El traumatólogo niega la teoría de que tras la rotura de ligamento cruzado el futbolista no pueda volver a su mejor nivel.

"Es una creencia muy extendida, pero no es verdad. Influyen muchas cosas: la patología del paciente, la cirugía que has realizado, la fisioterapia que has hecho después, la fuerza mental del futbolista para recuperarse... Entonces, no se puede culpar solo al accidente o al médico, se debe culpar a todo el camino", dice.

Pedro Guillén, médico especialista en medicina deportiva / Clínica CEMTRO

"Para que un jugador con una rotura del ligamento cruzado pueda recuperarse al cien por cien se tienen que haber cumplido muchas cosas: que el diagnóstico de la resonancia sea bueno, que el cirujano lo haya hecho bien, que la cirugía se ajuste a la lesión y que el tiempo de reposo haya sido el que es. Es decir, es una cadena con muchos eslabones. Pero si todo va bien, un jugador con un cruzado roto puede volver a jugar al mismo nivel", asegura el médico.

El problema es que el FC Barcelona asegura que Gavi también tiene tocado el menisco externo, precisamente una de las cosas que más complican este tipo de recuperaciones. "De un ligamento cruzado es fácil recuperarse. Ahora bien, si también tiene un menisco roto, por ejemplo, y ahí ya se complica", explica el doctor Guillén.