El italiano Luca Marini se adjudica una 'pole' de récord en Qatar

El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) ha conseguido la 'pole position' para el Gran Premio de Qatar de MotoGP, la segunda de la temporada, tras la de Indonesia, y tercera en la categoría (San Marino 2022), además de un nuevo récord absoluto.

Marini paró el crono en 1:51.762, apenas 67 milésimas de segundo más rápido que su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) y récord absoluto de la categoría, que hasta seis pilotos rebajaron a lo largo de la jornada.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), al final tercero, se plantó en la primera clasificación con ganas de mejorar su situación, máxime después de la caída que sufrió durante los entrenamientos libres, y con el claro objetivo de intentar entrar en la segunda clasificación.

Al igual que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había sido el más rápido en esos entrenamientos libres, pero la primera referencia fue para el australiano Jack Miller (KTM RC 16), si bien duró poco, superado por el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que tuvo un 'rifirrafe' en los libres con el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que le acabó dando una 'colleja' en el casco.

A menos de tres vueltas para el final Alex Márquez logró su objetivo de encabezar la clasificación, 1:52.437, que era nuevo récord absoluto de vuelta rápida, siguiendo la rueda de Quartararo, que se puso segundo, si bien por detrás de ellos Johann Zarco los batió a los dos al parar el crono en 1:52.382.

Y en otra zona de la pista el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) se encontró en su trayectoria cuando intentaba la vuelta rápida al español Iker Lecuona (Honda RC 213 V), al que recriminó su poca atención en pista, pues le perjudicó y, a la postre, le dejó fuera de la segunda clasificación, a la que accedieron Zarco y Márquez.

Hasta cuatro pilotos bajaron el anterior récord del circuito que estaba en 1:52.772 conseguido por 'Pecco' Bagnaia en 2021 y que batieron tanto Zarco como Márquez, Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) y Fabio Quartararo, todos ellos separados por milésimas de segundo.

El comienzo de la segunda clasificación fue un 'calco' de anteriores oportunidades pues el español Marc Márquez (Honda RC 213 V) espero a que saliese a pista 'Pecco' Bagnaia para irse tras su rueda y así conseguir un rebufo rápido que le permitiese lograr una buena posición en la formación de salida.

E inicialmente no fue una mala apuesta pues el italiano se colocó cuarto en su primera vuelta rápida y Márquez logró la quinta, mientras que en otra zona del circuito eran los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín los que protagonizaban una situación semejante.

