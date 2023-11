Faustino Oro, el Messi del ajedrez que deslumbra al mundo con 10 años

Faustino Oro, el genio del ajedrez argentino de 10 años / FIDE

La historia de Faustino Oro tiene un alto componente de casualidad. No es la historia clásica de un niño prodigio del ajedrez. Porque 'Fausti' no empezó a jugar a los 4 ó 5 años. Se sentó ante el tablero durante el confinamiento de la pandemia, en 2020. Para entonces tenía 7 años... y a los 8 ya era el jugador sub-10 mejor clasificado del mundo.

El Covid le 'contagió' el ajedrez

Sus padres siempre advirtieron que su hijo era diferente. Desde muy pequeño era capaz de resolver el cubo de Rubik en menos de dos minutos. Pero fue en 2020, cansada su madre Lorena de recoger cosas que el pequeño tiraba en su casa a pelotazos en el salón, cuando la tarde del 20 de mayo su padre Alejandro decidió crearle una cuenta en la plataforma Chess.com y desafiarle.

Alejandro había llegado a jugar al ajedrez a nivel de club. Una pasión que heredó de su padre, don Luis, el abuelo paterno de Faustino, y un jugador con cierto reconocimiento en Argentina. Faustino se volcó y su crecimiento fue vertiginoso. Tanto, que su abuelo Luis recomendó a Alejandro alistarle en el Círculo Torre Blanca. Allí se pusieron a las órdenes del maestro Jorge Rosito que cuando escuchó que tenía ante sí a un genio, pensó "otro que cree que tiene un nuevo Carlsen en casa".

Pero cuando lo vio jugar se quedó absorto por la capacidad de Faustino. El niño comenzó dando clases particulares con Guillermo Llanos, después con Daniel Pérez y finalmente la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) puso a su disposición a un grupo de entrenadores liderados por Rosito, y con otros notables del ajedrez argentino como Leandro Perdomo, Roberto Servat o Mario Villanueva. "Al principio no me gustaba jugar ni tomar clases, pero después me fui acostumbrando y el juego me empezó a entusiasmar", confesaba el chico.

Madrugando a los genios del ajedrez

El pasado mes de septiembre Oro logró en el torneo de Comodoro Rivadavia su primera norma de Maestro Internacional (con tres normas se consolida el título). Faustino superaba en precocidad a los grandes genios de la historia, como Fischer, Kasparov o Magnus Carlsen. LA FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez presentó al mundo a Fausti con un mensaje en las redes en la que se podía leer: "Increíble actuación de Faustino Oro (2325), de 9 años". La puntuación ELO (sistema de calificación individual) del genio argentino, que ha subido ya de 2325 a 2377, no fue alcanzada por Carlsen hasta los once años.

Campeón argentino Sub-8 y panamericano Sub-10, Faustino ha dejado claro que su objetivo es convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez. Y para ello tiene hasta julio de 2024, cuando superará los 10 años, 9 meses y 20 días, edad con la que lo logró en 2019 el norteamericano de padres indios Abhimanyu Mishra que en 2019.

Quienes le conocen dan por hecho que su genialidad y su determinación le llevarán a ello. El gen ganador del niño hace que no firme tablas porque "juego para ganar". Muchos ven en él el mismo carácter de Carlsen, su referente y al que sueña con enfrentarse. Faustino, que cumplió 10 años el pasado 14 de octubre, no había leído ningún libro o tratado de aperturas, medio juego o finales de partida cuando ganó en Comodoro. Hoy dedica siete horas a la semana al ajedrez con maestros, a las que suma un par más diarias jugando en internet.

Hijo único, fan de las series y fan irreductible de Vélez Sarsfield, equipo de fútbol de Buenos Aires, 'Fausti' sigue bajando a la plaza que hay debajo de su casa a dar pelotazos con sus amigos. Cuando está en casa le gusta escuchar la música en la radio con Lorena, su madre. Y siempre decide cuál será el próximo torneo que jugará, porque su padre Alejandro cree que "es fundamental que lo sigo viendo como una afición de la que disfruta".

Sin embargo, mientras en su casa le restan importancia a la genialidad de Faustino, el Messi del ajedrez comienza a estar en bocas de todos. El último que ponía el foco sobre el argentino era el estadounidense Hikaru Nakamura, número 4 del ránking mundial y 'streamer' de éxito con más de dos millones de seguidores. "¿Puede el Maestro FIDE más joven del mundo, de 9 años, ser el próximo campeón del mundo?", se preguntaba. Muchas están seguro de ello.