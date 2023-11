Ancelotti atiza a Piqué por menospreciar la 14ª Champions: "Vive en su mundo"

Carlo Ancelotti, en el partido de Champions ante el Braga / Juan Medina/Reuters

Carlo Ancelotti se convirtió en su partido oficial número 1.300 como entrenador en el técnico con más victorias en la historia de la Copa de Europa tras vencer al Braga (3-0). El italiano superaba a Sir Alex Ferguson al llegar a 116 triunfos en Champions, un logro que calificó como "un honor después de tantos años". Carletto es el técnico con más títulos, tras ganar cuatro veces la Copa de Europa.

Respuesta a Piqué

Precisamente la última de esas conquistas, la de la 14ª del Real Madrid, era criticada por Gerard Piqué en RAC1 en la mañana de este partido ante el Braga. "El Real Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco, pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última, que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie", afirmó Piqué.

Carletto no se mordió la lengua a la hora de responder al azulgrana: "Que vive en su mundo, uno que no es el del madridismo. Le aseguro que ni un madridista se olvida de la 14. Ni uno. Es una Champions que se recordará por siempre". Sobre ese dominio madridista en la Champions y esta clasificación para octavos es la 32ª en el mismo número de liguillas, el entrenador madridista dijo lo siguiente: "La fase de grupos nunca es sencilla, nunca. Lo hicimos muy bien en estos partidos, fueron completos y nos sentimos felices. Pero en los dos que quedan no nos vamos a relajar. La Champions tiene una enorme magnitud para este club, no hace falta explicarlo. Y todos tienen la misma exigencia".

Relación con los jugadores

Además, Ancelotti quiso explicar su especial relación con sus jugadores: "Los jugadores deben entender que yo no soy entrenador, yo soy una persona que hace ese trabajo. No se deben equivocar. Saben perfectamente cómo soy y el trabajo que hago, que a veces requiere dejar en el banquillo al jugador, pero nunca a la persona. Respeto muchos a cada uno de mis jugadores y ellos me respetan a mí".