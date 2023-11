Pablo Bouza, un bulldog para convertir a los 'Leones' en 'Pumas'

Pablo Bouza, nuevo seleccionador español, dirigiendo a Peñarol / Peñarol Rugby

Cuando World Rugby encargó a Daniel Hourcade tutelar la implantación del ‘Alto Rendimiento’ (High Performance) en varios países del Tier en Europa como España, Portugal e Italia, aunque esta esté en el 6 Naciones, el exseleccionador de los Pumas tenía muy claro lo que debía hacer. 'El Huevo', como se le conoce en el mundo del rugby, venía de dirigir con éxito el desarrollo en la región sudamericana. “Trabajamos intensamente para el desarrollo de la región con los países que tienen alto rendimiento. Seis países con sus academias, sus centros de alto rendimiento, sus equipos nacionales y, sobre todo, con la Super Liga Americana (SLAR) que es la solución que propusimos”, contaba en 2021 a la revista especializada ‘Desde la línea de 22’.

Los hombres de Hourcade

Además de una estructura, Hourcade fue armando un equipo de trabajo con nombres que entonces no eran conocidos y ahora suenan a todos. Nombres como el del uruguayo Pablo Lemoine, quien llevó a Uruguay al Mundial de 2015 y repitió la hazaña esta última edición de Francia con Chile. Otro nombre importante es el del argentino Esteban Meneses, el técnico que ha dirigido a los Teros en el Mundial que acaba de terminar con un crecimiento muy destacado. Y a la sombra de ambos aparecían otros nombres que van ganando relevancia como el del uruguayo Emiliano Caffera, asistente de Lemoine en Chile que ha sido el elegido por Brasil a su selección masculina (Os Tupis) y femenina (As Yaras) en el camino hacia el Mundial de Australia. Otra figura que ha dado un paso adelante es Pablo Bouza, asistente de Meneses y la persona que va a intentar volver a llevar a España a un Mundial casi 30 años después.

La tarea de Bouza, más allá de tratar de clasificar a los Leones para el Mundial, es dotar al rugby español de una estructura e implantar un plan de Alto Rendimiento para que el talento joven de nuestro rugby no se evapore en el salto al profesionalismo, hecho que ocurre con demasiada frecuencia actualmente. La apuesta de colocar a Bouza como seleccionador es inequívocamente una decisión de Hourcade, como asesor de desarrollo de High Performance de World Rugby. Porque desde la Federación, su vicepresidente deportivo, Gabriel Sáez, apostaba por otros nombres más contrastados que, sin embargo, son inaccesibles para lastimosa realidad de una Federación que Juan Carlos Martín ‘Hansen’ se ha encontrado arruinada. Por eso llega un Bouza cuyo sueldo, como el de 'Aspirina' se pagará con los fondos para el 'Alto Rendimiento'. A esta ronda invita World Rugby.

Portugal y Georgia protagonizaron uno de los partidos del Mundial de rugby. / STEPHANE MAHE / REUTERS

Hourcade ya había advertido a la Federación, en este caso a la que presidía Alfonso Feijoo y tenía a Santiago Santos como seleccionador, el camino a seguir. Pero desde Ferraz se ignoraron esas directrices alegando un argumento que se convertiría en mantra entre los dirigentes de la FER: “Solo faltaba que tenga que venir un argentino a decirnos lo que tenemos que hacer”. España ha sido el alumno díscolo en esta fase de tutelaje de países del Tier 2, muchos de los cuales hemos visto brillar en el Mundial como Uruguay, Chile o Portugal. Hourcade tiene claro que “World Rugby cree en España. Invirtió en España. España es un potencial. Tiene muchos jugadores. Es un país grande. Tiene grandes posibilidades, pero también sus dificultades”. World Rugby es y era entonces el principal ‘patrocinador’ de la Federación junto al CSD y la desobediencia continua llegó a provocar que se cuestionasen varias de las subvenciones que llegaban al rugby español desde Dublín.

El desastroso final de la era Feijoo-Santos, con la eliminación de España del Mundial por las irregularidades documentales continuas (hasta en tres ocasiones), dio paso a la llegada ‘Hansen’, quien desde el primer momento mostró su complicidad y su predisposición a atender los pedidos de World Rugby y los ‘consejos’ de Hourcade. El primero fue colocar a Raúl ‘Aspirina’ Pérez como director de la FER de High Performance para asegurar la llegada de los fondos a los destinos previstos, no como en épocas anteriores. El segundo es colocar a Pablo Bouza como seleccionador español.

¿Quién es Pablo Bouza?

Este exsegunda rosarino de 50 años cuenta con una dilatada experiencia al máximo nivel como entrenador y jugador, habiendo sido internacional con los Pumas con quienes disputó la RWC en 2003. Como entrenador dirigió en 2016 a Argentina XV, con quien ganó el Americas Championship, y posteriormente fue entrenador asistente de los Pumas en el staff de Hourcade, siendo cuartos en el Mundial de 2015. Ha dirigido a Peñarol Rugby en la SLAR, competición que ganó en 2023, ha sido entrenador asistente de Los Teros, en Francia 2023, y consultor de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby. Y se habla de él como un técnico con proyección internacional.

Bouza es un técnico minucioso y trabajador que se gana a los jugadores en el día a día. Parco en palabras, aunque agradable en el trato, es un ‘bulldog’, como lo era en el campo, que persigue las cosas hasta que las consigue. El periodista uruguayo de El Observador, Ignacio Chans, que ha pasado con él un mes en Francia cubriendo el Mundial, lo define como “un técnico ecléctico al que le gusta optimizar los recursos de los que dispone. No se casa con un estilo de juego irrenunciable y viniendo como viene del árbol de Hourcade, propone juego, dinamismo y no tiene miedo al juego tras contacto”.

El nuevo seleccionador español es un estudioso del rugby que no tiene miedo a proponer soluciones diferentes dependiendo del rival. Cuenta Chans, que “en este Mundial pasado en el partido ante Nueva Zelanda, Uruguay cambió totalmente la propuesta, priorizando el pick & go para conservador la posesión. Fue idea de Bouza y Meneses la atendió. Los All Blacks venían de meterle casi 100 (96-7) a Italia y Pablo lo propuso para minimizar daños. Meneses tenía muy en cuenta sus aportes”.

Pablo Bouza será el primer argentino que dirige a España, después de tener seleccionadores franceses (Gerard Murillo, Pierre Pérez o Regis Sonnes), ingleses (Ged Glynn), neozelandeses (Bryce Bevin), galeses (Morgan Thomas) y españoles, hasta 18, el último el saliente Santiago Santos.

“Es un técnico que se maneja con las herramientas que tiene y que en caso de duda privilegia la juventud. Entiendo que pondrá mucho foco en la franquicia de Iberians y que, por supuesto, buscará resultados con los Leones por el ‘Alto Rendimiento’ los exige”, añade el periodista y amigo uruguayo. Sus Teros aún no han elegido al sustituto de Meneses “y por ahí creo que la prioridad es el de la franquicia de Peñarol. La selección no tiene compromisos ahora y puede hace como España y tomarse tiempo para elegir el nuevo seleccionar”. Y concluye con una valoración de lo que ha significado el Mundial para los Teros: “Ofrece una exposición que no teníamos y creo que por resultados ya se puede decir que el rugby es el segundo deporte de Uruguay. Se ha subido el suelo respecto al anterior y con 24 plazas para Australia 2027 hay más chances de clasificación por otros caminos. Lo mismo que le ocurrirá a España. Ojalá nos veamos allá”.