Este es el material que necesitas para hacer fitness en el gimnasio

Cada vez son más los que unen al mundo del fitness y deciden adentrarse en un gimnasio. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que si no se cuenta con el material adecuado, el entrenamiento no será efectivo, lo que puede dificultar tu progreso y provocar lesiones.

Al igual que no entrenarías con cualquier calzado o ropa, tampoco puedes hacerlo con cualquier material. En algunos centros de entrenamiento cuentan con los materiales, pero en otros no. Es por ello que te mostramos los utensilios básicos que necesitas para practicar fitness en el gimnasio.

Material básico para entrenar en el gimnasio

Esterilla

Una colchoneta es esencial para poder realizar ejercicios sobre una superficie blanda. Esto evitará lesiones y ayudará a tener una mejor técnica. Además, se utiliza para realizar disciplinas como yoga o 'body balance'. Lo ideal es que sea fina y plegable, para poder guardarla al terminar el entrenamiento.

Mancuernas y pesas

Las mancuernas son otro de los materiales más básicos en los gimnasios. En la mayoría, cuentan con sets de distintos pesos, pero, a veces, no hay suficientes para todo el mundo, o el peso de las que hay disponibles no se ajusta a tus capacidades.

De esta manera, tener tu propio juego de mancuernas hará que puedas realizar un entrenamiento rápido, sin la necesidad de esperar tu turno. Además, su material es el neopreno, por lo que tienen un agarre seguro y cómodo.

Rodillo abdominal

Trabajar el abdomen es uno de los principales objetivos para los que se inician en el fitness. A pesar de que se pueden realizar muchos ejercicios con solo una esterilla como plancha o 'crunches', el rodillo abdominal es un accesorio perfecto porque permite mayor variedad de ejercicios y también sirve para trabajar los brazos, los hombros y la espalda. Es importante tener en cuenta que se debe controlar la postura corporal para no dañar las lumbares.

Bandas elásticas de distintas tensiones

Las bandas elásticas son un material básico para realizar fitness en casa, ya que permiten hacer ejercicios de fuerza, tanto del tren superior, como del inferior. Hay distintas gomas de resistencia dependiendo de los músculos que se quieran entrenar. Existen bandas más amplias para realizar empujes horizontales o verticales y ejercitar brazos, hombros y pecho. Pero en el mercado también se pueden encontrar gomas más pequeñas para ejercitar cuádriceps, isquiotibiales o glúteos.

Además, cada set suele tener distintos niveles de resistencia, lo que permite aumentar el nivel de esfuerzo a medida que se vaya adquiriendo más fuerza. En definitiva, se trata de una manera eficaz y económica de suplir muchos ejercicios de empuje que se realizan con máquinas en el gimnasio.

Comba

El ejercicio aeróbico es uno de los más elegidos entre los que se inician en el fitness. Por ello, tener una comba en casa es una gran alternativa para tener más opciones fuera del running. Saltar a la comba aporta beneficios musculares y aumenta la coordinación y la agilidad.

Guantes con almohadillas

Cuando se levantan pesas o se utilizan poleas, es muy probable que aparezcan callos en las manos, debido a la presión que se ejerce. Los guantes con almohadillas ofrecen una solución perfecta para que tus manos no acaben despellejadas. Además, son antideslizantes y existen de multitud de tallas y diseños en el mercado.

Y estos son los materiales de fitness con los que podrás formar una rutina completa en el gimnasio. Aunque poco a poco, se pueden ir añadiendo otros utensilios como una pelota fitness, pesas rusas o esponja para los ejercicios con barra, todo depende de los objetivos de cada persona. Lo ideal es empezar con lo más básico e ir añadiendo materiales poco a poco.