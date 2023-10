Headis: la fiebre por el ping-pong que se juega con la cabeza y que seduce a jugadores de Champions

El headis es un deporte que mezcla el ping-pong con el fútbol y que, tras sus más de diez años de historia, aspira a convertir a los futbolistas en "los mejores cabeceadores". En los últimos años han nacido nuevas variantes de los deportes tradicionales. Desde el pádel, hasta competiciones más accesibles para los no profesionales, como la Kings League o La Velada del Año, que mezcla boxeo con espectáculos musicales y que ha acercado este deporte a los más pequeños.

Esta es precisamente la idea de René Wegner, el creador del headis: aprovechar las nuevas tendencias en el deporte. De esta manera, lo que nació como un juego de niños, ha acabado resultando en un deporte sin burocracia, que acepta a todos los que quieran adentrarse y que tiene referentes por todo el mundo. A él ya se han unido futbolistas del Borussia Dortmund o el Arsenal.

Del patio de la universidad a jugar en Las Vegas

El headis es un deporte que nació en Alemania en 2006. Su inventor, René Wegner, era un estudiante de Ciencias del Deporte que quería jugar al fútbol con sus amigos, pero todos los campos estaban llenos. Fue entonces cuando se sentaron en un banco frente a unas mesas de ping-pong y empezaron a jugar con la cabeza.

Wegner y sus amigos cogieron una pelota con la que solían jugar los niños, que pesaba menos que la de fútbol, y empezaron a cabecearla sobre la mesa de ping-pong. Sin quererlo, habían creado un deporte dinámico y atractivo.

"Los profesores empezaron a decirme que tenía que desarrollarlo y meterlo en los programas de la universidad. Entonces, apliqué todo lo que había aprendido sobre cómo crear torneos y entrenamientos a esta idea. Empezamos a crear torneos que se extendieron a otras universidades", explicaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el alemán.

Era algo loco. Nos llamaron para ir a Las Vegas y a China. También jugamos con los jugadores del Arsenal y del Borussia Dortmund René Wegner Creador del Headis

Según Wegner, empezó a popularizarse cuando las televisiones alemanas comenzaron a cubrir su deporte: "Uno de los programas con mayor audiencia de nuestro país lo cubrió. Cada vez se apuntaba más gente y me di cuenta de que podría convertirse en un negocio".

Cuando los medios de comunicación alemanes se interesaron, los jugadores del Borussia Dortmund quisieron hacer un anuncio junto a ellos, en 2016. "Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo lejos que podíamos llegar", decía.

Desde ahí, todo se volvió más frecuente, hasta llevar al headis a todos los continentes. "Era algo loco. Nos llamaron para ir a Las Vegas, a China y a Londres con los jugadores del Arsenal. Todo el mundo aceptaba y quería jugar", explicaba el creador del headis.

Un formato abierto que atrae a las nuevas generaciones

Una de las características de este deporte es que todo el mundo puede unirse, ya que sus creadores querían crear un deporte dinámico, sin limitaciones ni burocracia. La ventaja es que no se necesita estar en un club para participar en un torneo. "Si estás en un club, mejor para ti, porque vendrás más preparado, pero no es necesario. Si entras en nuestra página web (headis.com), puedes inscribirte en los torneos que vamos realizando en distintos países", afirmaba René Wegner.

René Wegner, creador del Headis / Headis

La mayoría de torneos se han realizado en Alemania, pero también se celebran en República Checa, en Eslovaquia, en Países Bajos y en Suiza. Incluso ha llegado fuera de Europa, pues en la República Dominicana o en Sudáfrica, ya hay distintas escuelas donde se juega al headis. Así lo explicaba Wegner: "En general cada torneo es abierto y toda la información está en la web. Todo es diferente".

Torneos como en el fútbol, puntos como en el ping pong y un ránking como en el tenis

El Headis no solo reúne aspectos del fútbol o del ping pong, sino que también tiene características del tenis. Desde 2008 se celebran campeonatos mundiales y desde 2015, también europeos. Así, en los torneos con formato europeo, existen pequeñas ligas en cada país que funcionan como en el ránking del tenis.

Los puntos funcionan como en el ping pong, pero hasta once. Es decir, una pelota que no se devuelve o que no vuelve a botar en el campo del que ha efectuado el golpe, anota un punto. El primer jugador que anota 11 puntos gana. Se permite saltar encima de las mesas, lo que lo hace más espectacular. Además, su creador explica que "Muchos torneos son mixtos, porque el nivel de las mujeres es muy alto".

Mundial en el verano de 2024

El próximo mundial será en el verano de 2024 y lo más probable es que sea en Alemania, pero aún no se sabe la localización exacta. El mundial dura dos días. En el primero se escogen los mejores de cada país y en el siguiente, se celebra el torneo final.

Si alguien de España está leyendo esto y quiere participar en el próximo Mundial, puede

En el último mundial participaron jugadores de 12 nacionalidades. "Simplemente, se apuntaron en la web y jugaron. Es cierto que la mayoría son de Alemania, pero es algo que está abierto. Todo el mundo puede jugar la primera fase de clasificación", decía Wegner.

Así, el alemán aprovechaba para animar a los españoles a unirse a este deporte: "El campeonato del mundo está abierto a todo el mundo, por lo que si alguien de España está leyendo esto y quiere participar, puede". De hecho, la española Margarita Mármol Fernández, fue campeona del mundo en headis en 2016 y 2017.

Un entrenamiento libre

Si se analiza un vídeo de headis, puede parecer que la mayoría de fuerza que se necesita es en el cuello, por su explosividad y velocidad. Sin embargo, el mayor esfuerzo es en las piernas. "Obviamente el cuello también se trabaja pero es sólo el último empuje de velocidad. Tienes que agacharte, saltar sobre la mesa y tener reflejos. Donde realmente te salen agujetas al día siguiente es en las piernas".

Última competición de headis en Colonia / Headis

Sobre el entrenamiento, el alemán explica que cada uno tiene su manera y que no hay una forma sistemática: "Como puedes pertenecer a un club o no, muchos participan en los torneos tras haber jugado con sus amigos. Simplemente juegan y no son realmente conscientes de su técnica". Aun así, en su asociación existen entrenamientos específicos con jóvenes profesionales del fútbol, donde se entrena cómo ir un ángulo a un lado o a otro, a la izquierda, al centro, a la derecha.

Un futuro prometedor

René Wegner aspira a conseguir que todos los jugadores de fútbol jueguen al headis, ya que, para él "el headis te hace ser un mejor jugador de fútbol". Al igual que el pádel nació como una variante del tenis, el headis complementa a un deporte que se juega en todo el mundo: el fútbol.

"El headis es una buena forma para que los futbolistas jóvenes aprendan a hacer remates de cabeza sin lesionarse. Si no te dejan cabecear hasta los 14 o 15 años, el problema es aún mayor. Sin embargo, con el headis, cómo la pelota es menos pesada y pequeña, puedes entrenarlo desde pequeño", explicaba el creador de este popular deporte.

Mi objetivo es que todos lo que juegan al fútbol se entrenen con el headis

A diferencia de muchos otros, los creadores de este deporte no tienen como objetivo llegar a unos Juegos Olímpicos, ni tener una gran regularización. Para ellos, las ventajas del headis residen precisamente en eso. Por ejemplo, un jugador que no tenga tiempo para entrenar dos o tres veces a la semana, pero quiere mantenerse competitivo, su mejor alternativa es el headis. Ese es su punto fuerte.

"No quiero que nos incluyan en los Juegos Olímpicos, no me interesa. Mi objetivo es que todos lo que juegan al fútbol se entrenen con el headis, porque eso significaría que ha llegado a todo el mundo, porque el fútbol está en todas las partes del mundo", decía el alemán.

Los deportes tradicionales, en declive

En España estamos asistiendo a la aparición de nuevos deportes o variantes del mismo, con reglas más dinámicas que atraen a los más jóvenes. No hay mejor ejemplo que el auge de la Kings League o La Velada del Año.

René Wegner, que realizó su TFG sobre las nuevas tendencias en el deporte, señala que los deportes tradicionales resultan cada vez más aburridos para las nuevas generaciones, ya que tienen una costumbre de consumir contenido a alta velocidad. Esto provoca que los jóvenes no mantengan la atención en un partido de fútbol durante 90 minutos, sino que prefieren deportes dinámicos, con más emoción.

Noticias relacionadas

Lo mismo sucede a la hora de entrar en un equipo. "Hay gente que no quiere estar entrenando cada semana en el mismo club, hacer lo mismo siempre y encima no jugar. Porque si no eres el mejor y gustas a los entrenadores, no juegas", decía Wegner.

Competición de headis / Headis

En definitiva, la ventaja del headis es que tiene un modelo abierto, que ofrece una forma fácil de jugar y divertirse. Además, se pueden disputar torneos y competiciones. Esto llama la atención de las personas que quieren hacer deporte, sin tener que pasar por pruebas de acceso, ni burocracia. Sin lugar a dudas, es un deporte que se ha consolidado con el tiempo y que sigue llegando a todos los rincones del mundo. Vivimos en una época de cambios y constante innovación, en la que el deporte no se queda atrás. Quién sabe si acabaremos viendo el headis en los entrenamientos de los clubes de LaLiga.