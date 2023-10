"Mal momento para ser español en la ACB": un 29% de jugadores nacionales que disputan el 24% de minutos

El miércoles 27 de septiembre, el UCAM Murcia le ganó 88-76 a Baskonia. Podría ser un simple partido de la segunda jornada en la Liga Endesa, pero un análisis de los protagonistas de este duelo dejaba un dato esclarecedor. De los 23 jugadores que disputaron minutos, solo uno era español: Dani Díez, que en la primera tirada estuvo inédito, por lo que el encuentro corría el riesgo de no tener a ningún nacional en cancha. Lejos de ser una excepción, es la realidad que se agudiza en una Liga ACB en máximos de profesionales foráneos.

Si se toman los datos de la tercera jornada, de los 214 jugadores con participación en los encuentros, solo 62 fueron españoles. Es decir, el 28,97% de los 'roster' disponibles. Todavía fue más bajo su nivel de participación en minutos, acaparando el 24,11% de los 3.600 en disputa. Nunca en los 40 años de la ACB (menos aún en la Liga Nacional que se disputó de 1957 a 1983) hubo un suelo tan bajo de baloncestistas con pasaporte nacional.

Un problema para la selección

"Esta situación se lleva gestando desde hace mucho tiempo. Nos hemos cansado de denunciarlo. Estar por encima del 30% se hace imposible ya. Esto no es bueno para nuestro baloncesto. El aficionado pierde la identificación con su equipo, más si cabe porque los jugadores extranjeros tienen una rotación más alta. Se ha perdido una clase media de españoles que ha sido siempre importante, como demuestra su participación, por ejemplo, en las ventanas FIBA. No es un buen momento para ser español en la ACB", reflexiona para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Alfonso Reyes.

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) fue un clásico de la ACB, donde hizo casi toda su carrera, a excepción de la campaña en el Paris Racing. Fue internacional con España y consiguió varias medallas en los Campeonatos Europeos. De ahí que apunte al cuadro que dirige Sergio Scariolo como uno de los grandes damnificados por el contexto de la liga española.

El seleccionador ha lamentado más de una vez públicamente que "España es el país del mundo en cuya Liga hay menos jugadores nacionales". Durante el pasado Mundial, en el que el cuadro nacional quedó apeado en la segunda fase, el italiano denunció que de los 12 miembros de la expedición solo Joel Parra, que en aquel momento militaba en el Joventut y ahora en el Barça, era titular en su equipo.

Joel Parra, jugador del FC Barcelona e internacional con España, en la Euroliga. / LLUIS GENÉ / AFP

¿Cuántos españoles juega en la ACB?

"Somos con diferencia la que menos porcentaje de jugadores nacionales tenemos. Pero diría que no solo en baloncesto, casi en cualquier deporte con respecto al resto de Europa. Pero también de la NBA, donde por mucho extranjero que haya nunca se va a bajar del 70 o 75% de estadounidenses", defiende Reyes, quien ve un problema sistémico que afecta a todos los equipos.

El caso del UCAM Murcia es el más extremo, porque no contó con ningún español en sus filas en la última jornada. El siguiente en la lista fue Baskonia (1). Con dos españoles están Gran Canaria y Palencia; mientras que con tres figuran Bilbao, Manresa, Unicaja y Zaragoza. Con cuatro nacionales en las plantillas que estuvieron en juego Joventut, Obradoiro, Barcelona, Valencia, Andorra y Lenovo.

Con cinco convocados el Breogán, Girona y Granada. Mientras que a la cabeza estuvo el Real Madrid, que ganó el Clásico con Rudy Fernández, Alberto Abalde, Sergio 'Chacho' Rodríguez, Sergio Llull, además de los jugadores con pasaporte español 'Facu' Campazzo y el joven Eli Ndiaye. ¿Por qué el vigente campeón de Europa es líder en esta estadística? "Porque quizás, tanto el Real Madrid como el FC Barcelona entienden una forma de construir el equipo que pasa por esta apuesta. Claro que cuanto menos sea la oferta, la demanda se dispara. Es pura economía. Si sale menos talento, más cotizado está", responde Reyes.

La fuga de los jóvenes y los cupos

"Desde nuestra asociación defendemos a todos los jugadores, sin importar la nacionalidad, pero cuando le comentamos a los extranjeros la situación no se lo creen. Más si cabe cuando ven los éxitos que consiguen las categorías inferiores del baloncesto español a nivel internacional", apunta Reyes, aludiendo a, por ejemplo, el Mundial sub-19 logrado por jugadores como Izan Almansa o Baba Miller.

Ambos están en EEUU y ni se les vio en la ACB. En la fuga de talentos, otros nombres importantes como Aday Mara, que se formará en UCLA, o Juan Nuñez, que dejó el Real Madrid por el Ulm alemán. "Se opta por un jugador de fuera en vez de dar la oportunidad a un local que no esté totalmente formado. Se pierde la paciencia. Puede que los jóvenes extranjeros sean objetivamente mejores, pero cortan la progresión de nuestro talento", reflexiona el que fuera jugador de Real Madrid, Unicaja, Estudiantes y Breogán.

"Es cierto que algunos se han ido a ligas universitarias de EEUU, pero no hay que olvidar que nosotros también hemos recolectado mucho talento de otros países para convertirlos en jugadores de formación", aclara el presidente de la ABP. En España se considera 'jugador de formación' a los jugadores de entre 15 y 20 años, independientemente de su nacionalidad y edad, que hayan estado inscritos con cualquier club afiliado a la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un periodo, continuado o no, de tres temporadas.

Esto es importante para los cupos de la ACB, que obliga a contar en las plantillas con cuatro jugadores (un dictamen de la UE redujo el número: antes eran cinco) nacionales y/o de formación. Esta última consideración permite a los equipos esquivar las limitaciones. "Tenemos las condiciones más laxas para los jugadores de formación. En España es donde más se penaliza a los jovenes de aquí", incide el exjugador profesional.

Sergi Quintela, uno de los jugadores españoles del Breogán, el equipo que más minutos da a los españoles. / CARLOS CASTRO / EFE

¿Cuántos minutos disputan los españoles en la ACB?

El problema de los españoles en la ACB es de doble fondo. No solo de efectivos, también de participación. En la tercera jornada, los jugadores nacionales (28,97%) disputaron el 24;11% de los 3.600 minutos que concentran los 18 partidos. El Breogán fue el que otorgó un mayor porcentaje de minutos a los baloncestistas de España (54,57%): Sergi García, Albert Ventura, Juan Fernández y los hermanos Sergi y Erik Quintela. Por debajo, el Real Madrid (48,36%) y el Granada (33,83%). En la parte inferior, además de los citados Baskonia (3,39%) y UCAM (0%), figuran el Palencia (14,26%) y el Gran Canaria (15,54%).

"La solución no es fácil. La apuesta tiene que venir de los clubes, pero desde el CSD y la Federación no se ha ayudado, con cuestiones como la nacionalización exprés de jugadores que no tienen vinculación con España (el caso de Lorenzo Brown, campeón de Europa)", explica Reyes, incapaz de ofrecer una salida a corto plazo para un conflicto que se recrudece cada año.

"No creo que haya menos talento físico o técnico que hace 30 años. No puede ser así ganando tantas medallas en categorías inferiores. Es obvio que tenemos muy buenos jugadores cuya progresión se ve cortada. Las ligas universitarias o de desarrollo son una excusa. Si realmente hubiera una apuesta por la proyección no se lo pensarían", zanja Alfonso Reyes.

Para el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales la única luz al final de túnel en el que está metido el baloncesto español es "una dirección única entre el CSD y la Federación, para que los clubes crean en un talento que pueda crecer". El volantazo para centrar un trayecto que, cada vez más, se desvía hacia salidas que imposibilitan el florecer del segundo deporte más importante del país.