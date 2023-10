Carlos Alcaraz pierde la consistencia ante Sinner y dice adiós al torneo de Pekín

Carlos Alcaraz, en un momento del partido ante Yannick Sinner. / EFFE

3 Se lee en minutos Dioni García



Carlos Alcaraz se despidió del ATP 500 de Pekín en un mal partido ante el italiano Jannik Sinner que perdió en solo dos sets. El murciano, que en ningún momento mostró el tenis de los tres encuentros anteriores disputados en Pekín, perdió en la muerte súbita la primera manga y en la segunda solo fue capaz de hacerle un juego a su rival (7-6 y 6-1). De esta forma se despidió en semifinales el número 2 del mundo, desdibujado y cabizbajo, rindiéndose ante un rival que jugará la final este miércoles ante el ruso Daniil Medvedev, quien derrotó al alemán Alexander Zverev.

Alcaraz comenzó el partido muy enchufado. En el primer juego le hizo un quiebre a Sinner y el segundo se lo adjudicó con facilidad con su servicio. En el tercero llegó a disponer de dos bolas para el 3-0, pero el italiano reaccionó (2-1) y en el cuarto, donde al murciano perdió la consistencia, le devolvió la rotura para igualar el primer set (2-2). El partido prosiguió como una montaña rusa. Superó el número 2 del mundo ese pequeño momento de debilidad vivido en el cuarto juego y recuperó la iniciativa, logrando otro ‘break’ (3-2). Pero la respuesta de su rival fue contundente: otra rotura dejando en blanco a Alcaraz (3-3). A partir de ese instante, y siguiendo el guion ya clásico de los duelos entre estos dos jugadores de la nueva generación, ambos aseguraron su servicio en juegos con una alta intensidad y puntos espectaculares.

Muerte súbita clave

Se llegó a la muerte súbita, la octava ocasión en seis partidos que se enfrentaban a esta situación el de El Palmar y el de San Cándido. El arranque fue malo para Alcaraz, que concedió en el segundo punto un ‘mini break’, pero quedaba mucho margen para la reacción. El italiano se llegó a situar con un inquietante 1-4. Pero la situación empeoró después de un error del murciano (2-5 y saque de Sinner). No aprovechó sus dos puntos de saque el transalpino y le dio vida a su oponente (4-5), que después le entregó el set tras estrellar una bola en la red y conectar un gran resto para hacerse con el primer punto del encuentro.

Crisis en el segundo set

Comenzó con muy malas sensaciones el español la segunda manga. Cedió el primer juego con su servicio y en el segundo dispuso de dos bolas de ‘break’ que no aprovechó. Reaccionó en el tercero, dejando a Sinner en blanco, pero en el cuarto ‘tiró’ otras tres bolas de rotura (1-3) y en el quinto el italiano le hizo otra rotura a un Alcaraz totalmente desdibujado, que apenas pudo conectar su derecha durante todo el encuentro y que cometió demasiados errores (1-4). Ese quiebre lo confirmó con su servicio un Sinner crecido (1-5), que no acusó el cansancio acumulado en las rondas anteriores, donde tuvo sus rivales le llevaron a situaciones extremas. Ya solo quedaba la épica, a la que ha recurrido en otras ocasiones el murciano, pero no era el día, como quedó en evidencia en un punto donde Sinner llegó a una dejada y el pupilo de Juan Carlos Ferrero, con toda la pista para él, envió un globo fuera. Fue el epílogo de un mal partido donde el italiano salió reforzado y con la posibilidad de alcanzar el número 4 del mundo si vence a Medvedev en la final.

Shanghái, el siguiente reto

La única lectura positiva para Alcaraz es que tendrá un día más de descanso para afrontar el Masters 1.000 de Shanghai, donde debutará el viernes o el sábado en segunda ronda. El estreno será ante el ganador del duelo que enfrentará al portugués Nuno Borges (86 ATP) y el francés Gregorie Barrere (63), para en tercera poderse encontrar en el camino al francés Alexandre Muller (80) o el británico Daniel Evans (33). A partir de octavos de final llegan rivales con más entidad, como el búlgaro Grigor Dimitrov (19), el ruso Karen Khachanov (14), el australiano Aleksandar Vukic (50) y el español Roberto Carballés (61).

Los estadounidenses Taylor Fritz (8) y Frances Tiafoe (11) son los tenistas con mejor ranking a los que se puede medir en unos cuartos de final, donde también aparecen como amenazas el chileno Nicolas Jarry (23) y el checo Jiri Lehecka (29).

Noticias relacionadas

Stefanos Tsitsipas (5), Andrey Rublev (6) y Cameron Norrie (16), entre otros, son los jugadores que se encuentran en el horizonte de las semifinales del penúltimo Masters 1.000 de la temporada, donde el murciano quiere lograr el triunfo para acechar el liderato de Novak Djokovic.

El Rolex Masters Shanghai se disputa en el espectacular complejo Centro de Tenis Qizhong.