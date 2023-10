Carlos Alcaraz tampoco da tregua a Ruud para meterse en semifinales en Pekín

El murciano Carlos Alcaraz Garfia ya está en la semifinales del ATP 500 que se disputa en Pekín después de derrotar en dos sets al noruego Casper Ruud, número 9 del mundo (6-4 y 6-2) en apenas una hora y media de partido. El jugador de El Palmar no ha dado tregua, como ya hizo en este torneo con Lorenzo Musetti en octavos de final, para seguir avanzando en su regreso después de llegar hasta semifinales en el US Open.

En un partido más duro de lo que el marcador refleja, el ritmo de bola impuesto con su derecha por el número 2 del mundo ha acabado con la resistencia de un rival más castigado físicamente por el duro encuentro que tuvo ante el argentino Tomás Martín Etcheverry.

El choque comenzó con un primer juego interminable, que duró hasta quince minutos y donde el jugador de Murcia dispuso de hasta cinco bolas de rotura que no logró aprovechar. En el segundo se vio sorprendido por Ruud, que le rompió el servicio y llegó a ponerse con un inquietante 0-3. Pero entonces entró en ebullición Alcaraz, que comenzó a sacar con una gran efectividad. Recuperó la rotura e igualó el duelo para llegar a sumar cinco juegos consecutivos, el último de ellos dejando a su rival en blanco, como también hizo en el décimo que le dio el primer set.

SF 🔓



