Ali Alegre: "Me motiva que digan que soy un gran talento"

La jugadora de pádel Ali Alegre no esconde que le motiva que hablen de ella como "un gran talento" dentro de su deporte, al mismo tiempo que defiende que su grave lesión de tobillo, aunque fue "dura" física y mentalmente", le ha servido para "salir" de su "zona de confort y aprender en muchos aspectos".

"Ya estoy al cien por cien, he seguido entrenando físico y todo eso, así que voy bastante bien. Una lesión nunca llega en un buen momento, porque además era justo a principio de la temporada y tenía muchas ganas. Pero, al final te hace salir de tu zona de confort y aprender en muchos aspectos", explicó la joven jugadora española, deportista que cuenta con el apoyo de la compañía Nara Seguros.

En el mes de marzo, Alegre sufrió una grave y "larga" lesión de tobillo, un inconveniente que no fue "fácil". "Pero si sabes aprovechar todo lo que has aprendido mentalmente, creo que vuelves mucho, mucho, más fuerte y con una nueva versión mejorada", apuntó.

"Es más duro mentalmente que físicamente. Me ha estado doliendo mucho físicamente, pero mentalmente creo que hay momentos en la lesión, siendo tan larga, más malos que buenos. También he tenido a mucha gente que me ha estado apoyando y me ha ayudado muchísimo", agradeció la jugadora.

Y han sido en esos momentos más complicados, por no poder jugar, aunque con ránking protegido, cuando la figura de los patrocinadores se hacen más importantes. "Tener patrocinadores como Nara Seguros, que te está apoyando, cuando lo estás pasando mal, que siguen ahí, que no te presionan, que están apoyándote en el día a día, con los mismos valores que tú, te ayuda muchísimo", admitió.

Y es que con casi dos decenas de miles de seguidores en la red social Instagram, para Alegre, madrileña y de 22 años, es consciente de que una frecuencia alta de actividad en redes sociales es clave para generar una comunidad. "Muestro un poco de la faceta más personal, aparte de la de deportista. Al final no somos solamente algo a lo que nos dedicamos y me gusta y me lo paso bien, es una parte divertida, hago retos con amigos y el pádel cada vez tiene más tirón en redes", explicó.

Si el deporte de élite no te lleva al límite, te estancarías

"Al final se trata de pasártelo bien mostrándote a la gente tal como eres. Es súper guay, porque conectas con mucha gente, también del mundo del pádel y que te preguntan y compartes. Incluso, te mandan vídeos de tal golpe", comentó sobre las interacciones con sus seguidores.

A pesar de su juventud, la madrileña tiene muy claro que quiere triunfar y ser un referente en el pádel español, para lo que cree que "la clave es tener los objetivos muy claros". "Tú tomas una decisión y tienes que ir con todo a por ello cada día y en cada decisión, en cada cosa que haces en tu vida", aseveró.

"Si unas amigas se van en viernes a tomar algo, pues a lo mejor tú no puedes o por lo que sea un día estás peor para entrenar, pero vas a entrenar y entrenas bien. Mucho esfuerzo y tener claras las decisiones que has tomado y si de verdad quieres conseguirlo, pues hacerlo", ejemplificó.

Alegre viene de caer en segunda ronda de la previa del Master de la Comunidad de Madrid, en la Caja Mágica, con Laura Luján como pareja. Está considerada uno de los mayores talentos femeninos del pádel femenino. "Me hace ilusión que digan eso, me hace estar más motivada para entrenar más, ir a por ello y conseguir de verdad lo que tengo en la cabeza. Hay muchos niños y niñas que te ven y para mí es genial ver que quieren llegar a ser talentos reales o hacer deporte como referente", reconoció.

Y no le da miedo el deporte de élite, aunque "te lleva un poco al límite tanto física como mentalmente". "Pero si no te llevara a ese límite y no te llevara a momentos peores, en los que te puedas llegar a lesionar o mentalmente lo pases mal, tampoco mejorarías, te quedarías estancado. Tiene sus partes más duras, pero si te gusta lo que haces, al final tampoco es tan duro, porque te motivas por cada cosa que te pasa", argumentó.

Sobre la unificación del World Padel Tour y el Premier Padel a partir de 2024, Alegre reconoció que, como estuvo lesionada, se aisló "un poco". "Me he centrado más en mí, en recuperarme yo mental y físicamente. Estaba todo el día dedicada a recuperarme de la lesión y tampoco me apetecía ponerme a ver un partido de pádel, porque me rayaba el no poder estar ahí", dijo.

Finalmente, la madrileña se prepara para "acabar el año con buenas sensaciones" y estar "perfecta para hacer una temporada al mil por mil", así como "disfrutar mucho en las competiciones, confiar y sacar realmente" su "cien por cien en la pista". "Así podré hacer buenos resultados, a ver si para lo que queda de año nos metemos en cuadro", deseó.