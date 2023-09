Muere repentinamente la futbolista inglesa Maddy Cusack a los 27 años

La jugadora inglesa del Sheffield United Maddy Cusack falleció este jueves, a sus 27 años, según informó "devastado" su club, sin dar detalles sobre la trágica noticia.

"El Sheffield United Football Club está devastado al informar de la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack", anunció un comunicado oficial del equipo.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack. The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

Cusack formaba parte del Sheffield desde 2019 y, además, era miembro del equipo de marketing. Una veterana querida dentro y fuera de la cancha que se convirtió el año pasado en la primera jugadora en disputar 100 partidos con el club.

"Esta es una noticia desgarradora para todos en Bramall Lane", dijo el director ejecutivo de Sheffield United, Stephen Bettis. "Maddy tenía una posición única y era popular entre todos, con su personalidad y profesionalismo", añadió.

We are all devastated to learn about the passing of Maddy Cusack.



On behalf of The FA, the Lionesses, the Women’s Super League and the Women’s Championship, our thoughts and deepest condolences are with Maddy’s family, friends, team-mates and everyone at Sheffield United.