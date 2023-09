Última hora del caso Rubiales, en directo: la Fiscalía pedirá que se consulte a Australia si el beso de Rubiales es delito allí

Borja Iglesias renuncia a jugar con la Selección Española hasta que "este tipo de actos no queden impunes"

El jugador del Betis, criticado por su defensa del feminismo y le movimiento LGTBI, ha tomado la decisión de "no volver a la Selección española hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes". Lo ha decidido tras ver el discurso de Luis Rubiales y el apoyo de la RFEF a su presidente con lo que no se siente "representado". Ha lamentado además que Rubiale siga "presionando y poniendo el foco sobre una compañera", como es Jenni Hermoso. "Por un fútbol más justo, humano y decente" ha finalizado el futbolista.