Última hora del mercado de fichajes, en directo: los últimos movimientos antes del cierre del mercado

Informa Fabrizio Romano de que el club árabe Al Shabab insiste en llegar a un acuerdo con Yannick Carrasco, pero el Atleti todavía no tendría una propuesta formal. Desde el club rojiblanco aseguran que no tienen intención de aceptar ninguna oferta de última hora.

Al Shabab insisting on Yannick Ferreira Carrasco deal since June but Atléti are still waiting for formal proposal 🚨🇸🇦



Atlético have no intention to accept any late bid — quick resolution or deal would collapse.



Carrasco already agreed tedms with Al Shabab. pic.twitter.com/pxvLlXyDAd