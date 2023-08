Se acabó: lo mucho (y muy bueno) que revela la sanción de la FIFA a Rubiales

2 Se lee en minutos



El hasta ahora presidente de la RFEF, Luis Rubiales, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, en una imagen de archivo. / EFE/Rodrigo Jiménez

Nadie esperaba la decisión de FIFA. Nadie. El que menos, seguramente, el propio Luis Rubiales, pues conoce mejor que nadie los mecanismos que históricamente han regido las instituciones federativas del fútbol, las nacionales a imagen de las internacionales.

Donde no ha imperado directamente el clientelismo, lo ha hecho al menos la protección a ultranza de los soldados y generales federativos (perro no come perro) y la defensa de la independencia de los mecanismos administrativos del fútbol frente a los posibles castigos de los gobiernos.

Se pueden contar por decenas las amenazas de FIFA a países soberanos que han intervenido en asuntos propios de sus federaciones nacionales. Un mecanismo concebido para proteger al fútbol del caciquismo de regímenes dictatoriales del que se realizó un uso espurio con más frecuencia de la deseada, especialmente durante la etapa de Joseph Blatter al frente de la FIFA.

Sirve todo este contexto para entender la relevancia casi histórica de la decisión de la FIFA de suspender provisionalmente a Rubiales de todos sus cargos, del de presidente de la RFEF y también del de vicepresidente de la UEFA.

La tiene en dos vertientes. En primer lugar, la FIFA se alinea con la decisión del Gobierno de España de activar los procedimientos necesarios para borrar a Rubiales del mundo de fútbol. Lo normal era que las posturas en casos así tendieran a la colisión más que a la entente.

Y en segundo lugar, la FIFA ejecuta a uno de los suyos sin que haya, ni de lejos, una sentencia firme en su contra por ningún delito. Es evidente, y reconfortante, que Gianni Infantino quiere enviar un mensaje contundente después de todo lo que ha pasado en los seis días posteriores al que él mismo consideró como el mejor Mundial de la historia.

Un Mundial que, recordemos, ganó España. Y eso convierte a nuestro país y a nuestro fútbol es la principal referencia global del fútbol practicado por mujeres. Un fútbol que no puede ser dirigido por alguien con comportamientos como el de Rubiales.

Es algo que España ha respaldado con contundencia en esta semana ya histórica y que la FIFA, gracias también al foco puesto por la prensa internacional sobre el caso Rubiales, ha interiorizado. El mensaje es potentísimo y no deja muy bien a un Gobierno que ha aplazado en exceso su contundencia. Y por supuesto defenestra ya por siempre a Rubiales, aunque la sanción sea, por puro reglamento, meramente provisional. Se acabó.