Consejos para mejorar tu juego de dobles en el tenis

Te ofrecemos una lista de consejos para mejorar tu juego de dobles en tenis. / EFE

5 Se lee en minutos A.E



El tenis es un deporte concebido de manera general como un deporte individual en el que un rival se enfrenta a otro y no existe un equipo del que forme parte el tenista. Pero dentro del tenis, existe otra modalidad, la modalidad de dobles, en la que una pareja de tenistas se enfrenta a otra. El reglamento y las normas del juego de dobles es igual al individual, pero si hay unos aspectos diferentes que hay que tener en cuenta y conocer para dominar el juego en pareja y que sí son diferentes. Por ello, vamos a darte una serie de consejos para intentar mejorar tu adaptación al juego de tenis en dobles en cuanto a estrategia, posicionamiento y forma de juego para que tu pareja y tu os podáis convertir en dos rivales imbatibles.

Consejos básicos para mejorar el juego en dobles

POSICIONAMIENTO EN LA PISTA:

Al igual que en los partidos single, el posicionamiento de ambos tenistas es fundamental para contrarrestar y poder minimizar los daños del rival, además de poder contraatacar y descolocarlos. Tu objetivo y el de tu pareja siempre pasará por dominar la red, por ello, te recomendamos que siempre trates de jugar con bolas bajas y sin mucho efecto, ya que podrás forzar más errores del rival o llevar el partido hacia una situación en la que sean ellos quien tengan que darle altura y fuerza a la bola, restando precisión.

Intenta siempre buscar los espacios que deje la pareja contraria, buscar esos puntos de debilidad en la coordinación entre ambos y cargar el juego sobre el rival que está más cercano a la red, ya que tendrá menor tiempo de reacción y menos posibilidad de poder colocarse y golpear correctamente ante un golpeo difícil por tu parte.

Es muy importante realizar un buen primer servicio, un saque potente, ya que si tu saque no es lo suficientemente fuerte, puede ser contrarrestado muy fácil por el primer jugador rival que se encuentre en la red. En el juego de dobles, el saque es todavía más importante que en el juego individual, ya que con un mal saque puedes dejar expuesto a tu compañero. En definitiva, jugar un partido de tenis dobles es infinitamente distinto a jugarlo de manera individual. Prueba de ello es que las grandes figuras del tenis ATP no compiten en dobles, salvo en el caso de la selección en la Copa Davis, y existen casos de jugadores que se convirtieron en verdaderos especialistas en dobles, como es el caso de Marcel Granollers.

Marcel Granollers, uno de los mejores especialistas del circuito en dobles. / Archivo

PISTA MÁS GRANDE, PRINCIPAL DIFERENCIA A LA QUE TE TENDRÁS QUE ADAPTAR:

La principal diferencia respecto a un partido de tenis individual son las medidas de la propia pista.

En un partido individual, las dimensiones de la pista son de 23,77 m x 8,23 m, mientras que en un partido de dobles las dimensiones de la pista son de 23,77 m x 10,97 m, por lo que tanto tu compañero como tú debéis acostumbraros a abarcar una superficie de terreno más grande.

SERVICIO DIRIGIDO A LA T

Si tu rival no sufre de debilidades en el golpeo de derecha o revés, lo más recomendable es que sirvas siempre a la zona de la T, lo que te permitirá siempre colocarte y no recibir un golpe con mucho efecto o en un ángulo extraño que te deje en una posición de desventaja. Es muy importante la comunicación en los partidos de dobles, puede realizarse mediante gestos con los dedos que hayáis acordado, pero es clave que tu compañero sepa en todo momento qué trayectoria va a tener tu servicio para poder saber qué hacer en cada momento.

NINGUNO DE LOS DOS JUGADORES DEBE QUEDARSE CLAVADO EN EL PASILLO

La mayoría de jugadores novatos creen que, cuando están voleando, van a ser pasados automáticamente con un passing si se alejan del pasillo de dobles. Pero esto es un claro error:

-Tu compañero se queda cubriendo solo todo el área restante de la pista

-Los intercambios van a pasar por el centro de la red

-Mayor exposición al fallo en caso de un golpeo paralelo

Roger Federer y Rafa Nadal disputando juntos un partido de dobles. / Archivo

NO TE PRECIPITES SI EL RIVAL TE DOMINA

No hay por qué buscar siempre un punto ganador, menos si tu rival te está dominando. Para mantener una estrategia y una mentalidad ganadoras en el tenis hay que ser inteligente y mantener la calma, por lo que en vez de intentar un golpe fuerte, intenta desconcentrar a tu rival con una buena defensa y una sucesión de bolas bajas o golpes con efecto que lo saquen de zona.

RETROCEDE SI TU RIVAL ES FUERTE EN EL SERVICIO

Si tu oponente tiene un fuerte saque, es recomendable que esperéis el servicio retrasados y en posiciones de línea de fondo. ¿Por qué? El rival va a tener que ser más agresivo buscando golpeos más dificiles para superaros y tomará más riesgos. Y a cuanto más riesgo cometa el rival, más fácil es forzar errores que lleven a que tu compañero y tu os llevéis el punto. Cualquier golpeo del rival es más fácil de neutralizar si no jugáis demasiado expuestos y cerca de la red.

TEN SIEMPRE BUENAS PALABRAS CON TU PAREJA

Noticias relacionadas

En un deporte de tanta influencia mental y física como el tenis y que requiere de tanta precisión, es lógico que haya partidos en los que la bola no entre, el golpeo no salga como te esperas o simplemente, el partido salga torcido y tu rival sea mejor. Es normal, no siempre se puede ganar. El juego consiste en disfrutar y por ello, nunca pagues la amarga sensación de la derrota con tu compañero y ten siempre una palabra de ánimo. Una perfecta armonía y una buena atmósfera en la pareja de dobles es fundamental para compenetraros y rendir al máximo.

Marc López y Carlos Alcaraz, durante el partido de segunda ronda del Masters 1000 Open Mutua de Madrid de dobles. / Agencias

Con este artículo y esta lista de consejos para mejorar el juego de dobles, esperamos que tu compañero y tú podáis evolucionar como pareja, disfrutar de las diferencias y las ventajas de este tipo de juego con respecto al individual y poder vencer al resto de parejas que os quieran disputar un partido.