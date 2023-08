Cómo perfeccionar tu revés en el tenis: técnicas y consejos prácticos

Te enseñamos una lista de tips para perfeccionar tu golpeo de revés en tenis. / Archivo

El revés en el tenis es una de las formas más habituales de sorprender a tu rival, pero una de las técnicas más dificiles de aprender al iniciarte en el deporte de raqueta. Para poder avanzar y poder alcanzar niveles intermedios, debe practicarse e insistirse mucho si quieres poder ganar partidos. Además, tu rival notará rápido que es una técnica que no dominas, por lo que te atacará con golpes de revés que no podrás contrarrestar. Para disfrutar de las ventajas que ofrece cualquier deporte y pasártelo bien jugando es necesario aprender todas las técnicas básicas, por ello en este artículo vamos a ofrecerte una lista de consejos para perfeccionar tu golpeo de revés cuando juegues al tenis y puedas superar ese bloqueo en tus habilidades.

¿Es más recomendable golpear de revés a una o dos manos?

Es la pregunta más habitual para aquellos jugadores que quieren mejorar su juego de revés. Habitualmente, durante los torneos más importantes del mundo de la raqueta, los deportistas llevan a cabo el revés a dos manos, lo cual les asegura una mayor sujección, fuerza y precisión de la raqueta. También con la raqueta sujea a dos manos es más fácil ejercer más fuerza, ya que pones el peso de los dos hombros en el mismo punto y, además, es un golpeo mucho más fácil de enseñar, aprender, dominar y mejorar para el tenista principiante.

La técnica de revés más utilizada es el revés a dos manos. / Archivo

Para dominar cualquiera de las dos formas necesitarás muchas horas de trabajo y mucha práctica, por lo que no te desesperes si fallas más veces de las que calculabas o piensas que no avanzas. Para mejorar en el tenis es necesario muchas horas de entrenamiento e incidir sobre el error para corregir aquellos aspectos que te han llevado a cometerlo. Pero nunca olvides que ningún esfuerzo es en vano y practicar durante horas nunca es una perdida de tiempo, ya que cada entrenamiento cuenta y mejorará tus capacidades sobre la pista.

¿Cuáles son los tipos de golpeo de revés que existen?

Revés plano : Es el más fácil de hacer, ya que la pelota no coge efecto. Puede utilizarse como un movimiento defensivo.

Revés liftado: Este ya es un movimiento ofensivo para atacar y ganar un punto a tu rival, ya que es un golpeo en el que la pelota coge efecto y bota más alto.

Revés cortado: Es un golpe magistral en el que la pelota se desliza por el aire y lleva efecto contrario. Dependiendo de la potencia y el efecto que lleve la pelota, puede resbalar en el suelo y no levantar casi del suelo. Es un golpe para defenderte del rival, pero que bien ejecutado puede hacer bastante daño.

Jannick Sinner es el jugador con el mejor y más potente revés en el mundo del tenis. / EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

¿Qué pasos debo seguir cuando quiera golpear de revés?

Al igual que en todo tipo de deporte de raqueta, al golpear debes coger la raqueta por su empuñadura. Algo que parece una obviedad, pero a la vez, deberás tener en cuenta una serie de movimientos de preparación que os vamos a explicar:

Posición de espera: Para prepararnos antes de recibir y golpear la bola de tenis, debemos colocarnos con los pies separados y las rodillas ligeramente flexionadas, de frente a la red de tenis y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante. Cogemos la raqueta con la mano con la que vayamos a golpear, sosteniéndola con la contraria.

Preparación para el impacto: Comenzamos el movimieno de golpeo llevando la raqueta hacia atrás, atrasamos la pierna izquierda mientras giramos los hombros hacia el lado donde queramos dirigir nuestro golpe.

Momento del golpeo: Sin dejar en ningún momento de mantener la mirada puesta en la bola, adelantamos la posición del cuerpo y con el brazo extendido golpeamos la pelota con las cuerdas de la raqueta cuando la pelota aún se está elevando después del bote. Es importante no bajar la raqueta antes del impacto para evitar tiros altos y demasiado largos. Para mantener el equilibrio, el peso del cuerpo debe trasladarse hacia adelante y dejar la otra mano hacia atrás

Posición después del golpeo: La raqueta de tenis debe avanzar hacia adelante y hacia arriba y proyectar el peso del cuerpo hacia adelane, mientras con la mano izquierda buscamos mantener el equilibrio y la estabilidad. Una vez hayas devuelto el revés, debes volver a la posición de espera y repetir el proceso cuando quieras volver a sorprender a tu rival con cualquiera de los tipos de golpeo de revés.

Lo que no debes hacer

Lo primero es que no intentes perfeccionar tu técnica de revés por tu cuenta. Será mucho más productivo para ti buscar unas clases con un entrenador profesional que te explique y te enseñe cuáles son tus defectos y como pulirlos, porque para mejorar la técnica no hay otra manera que muchas horas en manos de alguien que sabe lo que hace. Un entrenador profesional te ayudará a coordinar mejor, a mejorar la posición del cuerpo y a cómo colocar los pies tanto para recibir como para golpear, además de asegurarse de que lo haces bien para que no te hagas daño con una mala postura. Poco a poco y con muchos entrenamientos te irás atreviendo con una mayor variedad de movimientos de revés cada vez más potentes y certeros.

Y esta es la lista de consejos para mejorar tu golpeo de revés, uno de los movimientos más imprescindibles de dominar para sorprender a tus rivales, defenderte y atacar con golpeos más técnicos y empezar a ganar partidos.