'Pecco' Bagnaia doblega a Viñales en la pelea por la 'pole' en el GP de Austria

4 Se lee en minutos EFE



El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) doblegó al español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) en la pelea por la "pole position" para el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito "Red Bull" de Spielberg.

Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:28.539, con apenas 37 milésimas de segundo de ventaja sobre Viñales y 114 respecto al surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

A pesar de sufrir una caída, la renovación por KTM hasta el final de la temporada 2026, resultó ser un gran acicate para el surafricano Brad Binder, que logró el mejor tiempo en la segunda tanda libre de MotoGP, previa a la disputa de las clasificaciones oficiales.

Una tanda en la que apenas hubo percances de referencia, tan solo la caída del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) y los problemas técnicos de Aleix Espargaró, quien probablemente se quedó sin gasolina en su Aprilia RS-GP, lo que no le impidió regresar hasta su taller empujando su moto.

El español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16) en su segunda participación tras regresar de la grave lesión que sufrió en Portugal, fue la referencia inicial en la primera clasificación, si bien una vuelta más tarde le superó el australiano Jack Miller (KTM RC 16).

Con el paso de los minutos la situación cambió por completo, Jack Miller se consolidó en la primera plaza, pero en la segunda el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) desbancó a Pol Espargaró, que se quedó por muy poco fuera de la segunda clasificación, como también los pilotos de Honda, los españoles Joan Mir y Marc Márquez, que estarán en la decimosexta y decimoctava posición, respectivamente, en la formación de salida.

Además del italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) o los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Iker Lecuona (Honda RC 213 V), que sustituye al lesionado Alex Rins, quien se encuentra de visita en el circuito de Spielberg, y Augusto Fernández (Gas Gas RC 16).

Precisamente Alex Rins momento que no sabía cuándo iba a regresar a la competición, todavía con muletas y una bota ortopédica en la pierna derecha, pero que comentó que le gustaría "volver lo antes posible".

"Tengo una Suzuki en casa, una MotoGP, y no me puedo engañar, me subo a menudo para ver si me puedo acoplar. Me duele mucho y, honestamente, acoplarme del todo no puedo, me cuesta como ponerme de puntillas y al final con una MotoGP se va de puntillas, cuando estás en la recta, cuando sacas rodillas, vas de puntillas", explicó Rins.

"Tengo muy claro lo que pasó, analizando con el equipo, con la telemetría; lo primero de todo es que estaba lloviendo durante un par de vueltas en ese sector y recuerdo que tenía delante a Aleix -Espargaró- y me veía con un poquito más de ritmo que él y quise hacer más paso por curva, para salir enganchado de él y abrir el acelerador un poco más directo y salí volando", explicó sobre su accidente en el circuito italiano de Mugello, desde el que se encuentra en el "dique seco".

"Soy el primero que quiere volver, pero no tiene sentido que vuelva y que esté haciendo tiempos de una Moto2, quedan muchas carreras por delante y desde luego que quiero volver", sentenció Alex Rins.

De regreso a la competición, en la segunda clasificación la primera referencia la marcó Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), pero enseguida fueron otros pilotos de Aprilia los que le superaron, el portugués Miguel Oliveira y poco después Maverick Viñales.

Enseguida saltó "a la palestra" la KTM RC 16 del surafricano Brad Binder, pero una vez más los cambios en la cabeza de la tabla fueron una constante, pasando por ella tanto Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) como 'Pecco' Bagnaia y, nuevamente, Maverick Viñales, ya con un buen tiempo, 1:28.907.

Su compañero de equipo, Aleix Espargaró, acabó por los suelos en la curva tres del trazado austríaco, pero todavía con casi nueve minutos de entrenamiento por delante para regresar a su taller y finalizar la sesión con la segunda moto.

El último "time attack" de todos los pilotos comenzó con Maverick Viñales como referencia al rodar en 1:28.576, secundado por Brad Binder y 'Pecco' Bagnaia, aunque el español se fue largo en la curva cuatro pero pudo controlar su moto y regresar a pista sin mayores problemas.

A Viñales lo desbancó por 37 milésimas de segundo 'Pecco' Bagnaia, que de esa manera sumó su decimosexta "pole position" de MotoGP y la quinta de la temporada.

Jorge Martín lo intentó, pero su vuelta rápida fue cancelada por exceder los límites de la pista y eso le hizo quedar relegado a la última plaza de la clasificación, duodécimo.

Noticias relacionadas

Nadie pudo doblegar a Bagnaia, que se hizo con la primera plaza, por delante de Maverick Viñales y Brad Binder, ya con Jack Miller, Alex Márquez y Luca Marini en la segunda línea.

En la tercera línea acabaron el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), el más rápido este viernes, Miguel Oliveira y Fabio Quartararo, con Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), Aleix Espargaró y Jorge Martín en la cuarta.