Bezzecchi comienza mandando en Austria, por delante de Viñales y Bagnaia

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati), en MotoGP; el español Pedro Acosta (Kalex), en Moto2; y el colombiano David Alonso (GasGas), en Moto3, han sido los más rápidos de sus respectivas categorías en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, décima cita del Mundial de motociclismo.

Tras la celebración del FP1, con el francés Johann Zarco (Ducati), los pilotos se lanzaron a buscar sus mejores tiempos en la 'practice' del viernes, la única sesión de entrenamientos cronometrada para entrar en la Q2. Entre todos, Bezzecchi marcó la pauta a ritmo de récord de la pole del año pasado en Red Bull Ring.

A new lap record in the bag and top spot on Day 1! 👏



It's Bez asking the questions so far! 🌶️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/5UQnNXrtxf