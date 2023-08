Alcaraz supera a Purcell y alcanza las semifinales en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, estuvo contra las cuerdas este viernes, pero remontó al australiano Max Purcell y ganó por 4-6, 6-3 y 6-4 para avanzar por primera vez a las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, en las que se medirá con el polaco Hubert Hurkacz.

Necesita tirar de su alma competitiva Alcaraz en Cincinnati, donde hasta este momento ha ganado tres batallas de alta intensidad técnica y mental. Ganó sus tres partidos en tres sets, ante el australiano Jordan Thompson, el estadounidense Tommy Paul y Purcell, pero sacó su mejor tenis en los momentos decisivos y está ahora a dos partidos del quinto Masters 1.000 de su carrera.

Carlitos finds the way 👏



The moment @carlosalcaraz moved past Max Purcell to reach his first #CincyTennis semi-final! pic.twitter.com/XxNEi0XOPh