Cástor Fantoba, el rey español del vuelo acrobático: "¿Peligroso? Como un minikart"

El piloto de vuelo acrobático Cástor Fantoba, sobre su avión. / EPE

"Yo era ese niño que quería volar, siempre lo fui. De pequeño, en Sangüesa, el pueblo de Navarra en el que me crie, me gustaba hacer aeromodelismo, porque me llamaba mucho la atención cómo volaban los aviones. Me solía quedar embobado mirando al cielo y al final conseguí hacer lo que siempre quise hacer: volar".

Cástor Fantoba, en efecto, consiguió volar. Y de tantas maneras como un ser humano puede hacerlo a bordo de una máquina motorizada: vuela profesionalmente para transportar mercancías, lo hizo en su momento para llevar personas de un punto a otro y desde hace 28 años también por pasión, el motivo más puro para realizar cualquier actividad. Quiso entrar en el Ejército del Aire para culminar su sueño infantil, pero no lo consiguió. Su alternativa fue estudiar Ingeniería Aeronáutica y trazar un camino que le ha llevado, ya con 57 años, a ser subcampeón del mundo de freestyle en 2019, subcampeón del Mundo Clásico por Equipos en 2022 y 20 veces campeón de España de vuelo acrobático en diferentes categorías. Y todavía quiere más.

Caídas en picado

¿Pero qué es el vuelo acrobático? Lo explica él mismo: "Consiste en replicar de la forma más precisa posible un problema que o bien has diseñado tú mismo o que han diseñado para ti, en un tiempo limitado y en un espacio imaginario de un cubo de un kilómetro de lado". Explicado de manera menos técnica, es un deporte en el que el objetivo es realizar piruetas en el aire con una avioneta, tales como una caída en picado, giros o tirabuzones, a veces con el acompañamiento de humo y música. Un panel de jueces evalúa la precisión de los movimientos y va descontando puntos en función de los errores, algo similar a lo que ocurre en otros deportes como el patinaje artístico, por ejemplo. Quien más se acerque a la perfección será el ganador.

En categoría clásica, todos los competidores realizan las mismas figuras en seis minutos, aunque pueden ordenarlas a su gusto. En 'freestyle', cada piloto goza de cuatro minutos para hacer lo que desee, permitiendo el uso de humo y música. Fue en esta segunda disciplina en la que Fantoba logró el subcampeonato del mundo en 2019. La crisis sanitaria ha alterado el calendario habitual de eventos, pero no su objetivo final: ser campeón del mundo, alcanzar su cima pasados los 57.

"El competidor de vuelo acrobático suele ser muy joven, seguramente yo sea de lo más veteranos del circuito, pero en otros deportes de motor también hay una longevidad importante, solo hay que ver a Carlos Sainz, que es mayor que yo [61 años]. ¿Por qué? Porque tiene una técnica muy depurada que ha ido perfeccionando con la edad. El problema que acaba apareciendo es que la mecánica de tu cuerpo va a menos con la edad, pero mientras el balance de tu mecánica y tu técnica sea bueno, sigues. Cuando no lo sea, será el momento de parar. De momento aún me considero capaz de ganar un campeonato del mundo, así que seguiré mientras el cuerpo aguante", explica él.

Fantoba se inició en esta disciplina animado por un amigo piloto que la practicaba para mejorar su destreza en el vuelo, como un método de entrenamiento para ganar seguridad. Él, además de esa función, descubrió "un deporte precioso" al que decidió entregar buena parte de su vida. Aunque no toda, claro, pues practicar el vuelo acrobático a un nivel como el suyo requiere una gran exigencia económica: "Tengo patrocinadores que me ayudan y a los que estoy muy agradecido, pero necesitaría cuatro veces lo que ingreso por patrocinio para poder dedicarme únicamente a competir en vuelo acrobático".

Aviones caros

"Compites con máquinas caras a las que se hay que dedicar muchas horas de entrenamiento y no hay un retorno en las competiciones. Ganar o ser medallista no te reporta un beneficio económico, solo el prestigio, somos un deporte muy amateur. Solo puedes practicarlo con patrocinadores, pero para conseguirlos necesitas resultados, es la pescadilla que se muerde la cola", añade el piloto navarro.

En la actualidad, en España hay alrededor de 25 competidores, de los que cinco participan en la máxima categoría mundial. El número de practicantes total, sumando a quienes lo practican por puro ocio sin mayor objetivo, se eleva a un centenar. Muchos de ellos aprenden de Fantoba en la escuela que regenta en Madrid y que le ayuda a completar sus ingresos para poder competir con las máximas garantías. Y aquí realiza un matiz: practicar vuelo acrobático a su nivel es muy caro, pero hacerlo a un nivel inferior no lo es tanto.

"Puedes hacer vuelo acrobático por relativamente poco dinero, por el coste de una moto de gran cilindrada. Igual que ocurre con los barcos, los pilotos se asocian para comprar un avión entre varios y luego volarlo. El avión más sencillo puede costar 40.000 euros, si se compra entre cuatro te sale por 10.000 euros un avión que te lleva a competir en categorías iniciales", comenta.

Apoyo familiar

Aunque eso, claro, hay que explicarlo en casa. Y no siempre es fácil comprender que un familiar directo se va a dedicar a realizar piruetas en el aire con una avioneta. "A mis padres nunca les hizo mucha gracia. Soy su hijo y, bueno... Hay a quien le salen hijos fiesteros y a ellos les salió un hijo que es piloto acrobático. ¡Pues qué le vas a hacer! Mi mujer me apoyó desde el primer momento, no hubiera llegado a nada sin ella".

¿Tiene Cástor Fantoba miedo a morir en la avioneta? "No, si lo tuviera no lo haría. No creo ni siquiera que sea peligroso, no más que el chico que se coge un minikart y se da unas vueltas a un circuito. Dependes de una máquina, es un deporte de motor, y hay ciertos riesgos asociados, sí, pero los tenemos muy controlados por el entrenamiento y el mantenimiento. ¿Que puede pasar algo? Sí, pero si vas con eso en la cabeza… Necesitas tener la cabeza limpia para competir, no puedes pensar más en lo que puede pasar que en realizar tu trabajo lo mejor posible".