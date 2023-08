La 'aldea' vikinga de Islas Feroe al asalto de la Champions: una estrella que importa alimentos y más ovejas que personas

El protagonista del verano no es Kylian Mbappé. No en la Champions. Tampoco ninguno de los equipos que ha estado de gira por EEUU o cualquier enclave a miles de kilómetros. El jugador más exitoso en lo que va de escasa temporada 2023-24 es Árni Frederiksberg, director ejecutivo de Kjolbro Heilsola, una empresa importadora de productos alimenticios de Islas Feroe, que por primera tendrá un equipo en la fase de grupos de una competición europea.

El Klaksvíkar Ítróttarfelag, conocido popularmente como el KÍ, se ha asegurado, como mínimo, estar en la Conference League (la tercera en importancia). Aunque parece dispuesto a entrar en la Champions. Empezó eliminando al Ferencvaros, el campeón húngaro, después asaltó al Hacken, el primero de la liga sueca; y el siguiente en su lista de víctimas es el Molde noruego.

Por el momento, los héroes de una nación de menos de 53.000 habitantes han ganado el primer asalto por 2-1. Si superan esta ronda (disputan la vuelta este martes a las 19.00 horas), solo les restará la final para acceder a la fase de grupos de la Champions. Si pierden, irán a la Europa League. Pase lo que pase, la euforia se ha desatado en el archipiélago. La culpa es del ejército vikingo que lidera Frederiksberg, máximo goleador de la Copa de Europa con seis tantos.

"El país se ha sumido en una celebración colectiva. Incluso el resto de equipos ha dedicado en redes sociales espacio para felicitar al KÍ por su hazaña. El apoyo a los jugadores se siente en todo el país", cuenta Pedro Tarancón, el primer español en debutar en Islas Feroe, donde aterrizó el 10 de enero de 2016. La nación que le acoge es un hervidero y se ha unido bajo la bandera del Klaksvíka.

Tanto es así, que en la foto de Frederiksberg que se ha hecho viral, el ultra que le apoya como un loco por detrás es el alcalde de Klaksvík. Y fuera del país, más de lo mismo. Los amantes del ‘infrafútbol’, una religión de clubes de difícil seguimiento, han celebrado por todo lo alto el triunfo del club. Hasta se ha fundado una cuenta de ‘fans’ en castellano.

Good morning!

Hangover of an incredible night at Torsvollur!

I see many people sharing this picture of Árni Frederiksberg.



Funny fact,the major of the city,is the man behind yelling 😂😍



El Alcalde de Klaksvík es que sale detrás gritando como un loco 😁🇫🇴⚽️💪🏻 pic.twitter.com/d1uPPVkBxN