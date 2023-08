Pedro Acosta doblega a Aldeguer en una épica pelea por la "pole' en Silverstone

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Kalex) doblegó tras una épica pelea final por la "pole position" de Moto2 a su compatriota y "vecino", Fermín Aldeguer (Boscoscuro), en la clasificación oficial para el Gran Premio de Gran Bretaña que el domingo se disputa en el circuito de Silverstone.

Acosta y Aldeguer protagonizaron una intensa pelea final por la mejor clasificación que acabó en manos del primero, que además se coloca en una posición inmejorable para recortar distancias con el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que salvó todos los problemas del fin de semana al acabar cuarto la sesión oficial.

La primera clasificación comenzó con un punto de interés realmente interesante, el de saber si el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), con muchos problemas durante las sesiones libres, sería capaz de lograr el pase a la segunda clasificación para poder defender sus intereses frente a los rivales en la lucha por el título que no fallaron.

Y Arbolino se colocó líder a las primeras de cambio, con unas condiciones atmosféricas realmente complicadas, pues tan pronto llovía como paraba y eso hizo muy complicado a los piloto "sentir" las condiciones del asfalto.

Esas condiciones le jugaron una mala pasada a Tony Arbolino, que se fue por los suelos en la curva 16, cuando quedaban todavía unos siete minutos, pero por fortuna pudo recuperar su moto y regresar a talleres para reparar.

Al final, nadie pudo con el tiempo de Tony Arbolino, que pasó a la segunda clasificación junto al belga Barry Baltus, el neerlandés Zonta van der Goobergh y el surafricano Darryn Binder.

From Q1 to 3rd on the grid 🔥 That's Zonta van der Goorbergh's career-best qualifying result 🔝 What a day for the Dutchman! 🤩 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/TkULu3b2VD

La segunda clasificación no comenzó bien para algunos pilotos, en principio para Albert Arenas (Kalex), que se fue por los suelos a los pocos minutos, aunque pudo recuperar su moto sin mayores problemas.

E instantes después, el protagonista negativo fue Jake Dixon (Kalex), que pugnaba por el mejor tiempo de la clasificación y acabó por los suelos, con la mala suerte de irse por los suelos en la curva dieciocho. La clasificación para él, había concluido.

Las condiciones del asfalto propiciaron que numerosos pilotos optasen a la 'pole position', incluso algunos que habitualmente no suelen estar arriba en la tabla, pero los minutos finales devolvieron algo de "lógica" a la clasificación.

El español Fermín Aldeguer encadenó un par de vueltas rápidas para instalarse en la 'pole position', aunque en el último minuto surgió la figura del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Acosta se puso líder con 2:17.518 cuando quedaba menos de medio minuto de sesión y ninguno de sus rivales pudo superarlo, pues en la última vuelta aún "arañó" unas décimas al rodar en 2:16.953.

Not even a small injury or wet conditions could stop @37_pedroacosta today!🦈



He takes a dream pole position at Silverstone ahead of @Aldeguer54 and Zonta van der Goorbergh✌️@TonyArbolino manages to salvage a final P4! 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/Auynwo2bN9