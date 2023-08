Gianluigi Buffon deja el fútbol a los 45 años

El portero Gianluigi Buffon, una leyenda del fútbol italiano y mundial, anunció hoy a los 45 años que termina su flamante carrera deportiva tras 28 años como futbolista, en los que logró varios títulos, incluido el de campeón del mundo en el 2006.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG