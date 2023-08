Consulta todos los fichajes de la liga de Arabia Saudí

"Creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores del mundo". Esta frase de Cristiano Ronaldo el día de su presentación como nuevo jugador del Al-Nassr sonaba a brindis al sol del portugués para justificar su desembarco en una liga que no solo no estaba entre las más competitivas, si no que era difícil incluso de situar en el mapa futbolístico internacional.

Sportswashing de dimensiones faraónicas

Pocas referencias había del fútbol saudí hasta que CR7 puso un pie en la arena de sus desiertos. Pero la apuesta por el sportswashing saudí, ese lavado de imagen a través del deporte utilizando el fútbol para mejorar la imagen de un país en el que se vulneran un buen número de derechos humanos, está superando todas las previsiones.



/ AFP

Detrás de Cristiano, que se embolsará a sus 37 años 200 millones de dólares por cada una de las dos temporadas que ha firmado con el Al-Nassr, ha abierto la puerta a una pléyade de estrellas que en el crepúsculo de su carrera han apostado por hacer caja e ingresar suculentos fichas financiadas por el petroléo saudí. Así, detrás de Cristiano han llegado a Arabia su ex compañero Karim Benzema con 35 o el inglés Jordan Henderson con 33.

Jugadores en plena madurez

Pero la sorpresa es que han llegado muchos jugadores que aún podrían disputar algunas temporadas al máximo nivel en otras ligas competitivas de Europa como Sadio Mane, que a sus 31 años ha abandonado el Bayern para enrolarse con Cristiano en el Al-Nassr, el brasileño Firmino que desoyó otras ofertas para irse de Anfiel al Al-Ahli también con 31, un Kanté que a sus 32 años podía haberse quedado en Inglaterra o probado en España, el reciente campeón de la Champions, Riyad Mahrez que aterriza en Arabia con 32 años, o el central del Chelsea Kalidou Koulibaly, de la misma edad.



/ Reuters

A este grupo se le suman nombres tan inesperados como los de Rubén Neves, al que esperaba el Barça con los brazos abiertos, el serbio Milinković-Savic, que llega al Al-Hilal de la Lazio con solo 28 años, un Fabinho que cambia Anfield por el Al-Ittihad de Benzema con 29, o el croata Marcelo Brozovic, que a sus 30 años desechó el interés del Barcelona por amarrar un gran contrato en Arabia. Y el goteo sigue...

La premonitoria advertencia de Cristiano parece haberse hecho realidad y Arabia se ha convertido en algo más que un cementario de elefantes en el que jugadores contrastados en su madurez futbolística también barajan la Saudi Pro League como un nuevo destino en su carrera futbolística. El poder del petróleo todo lo puede.

FICHAJES DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE ARABIA SAUDÍ

AL-AHLI: Mahrez, Mendy, Firmino y Saint-Maximin

AL-HILAL: Malcom, Rubén Neves, Koulibaly y Milinko-Savic

AL-ITTIHAD: Benzema, Jota, Kanté y Fabinho

AL-NASSR: Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Fofana, Alex Telles y Brozovic

AL-ETTIFAQ: Moussa Dembelé y Henderson

Noticias relacionadas

AL-OKHDOOD: Álex Collado,

ABHA: Krychowiak