Un suspenso para España y sin 'Plan B' en la abultada derrota contra Japón

La goleada de Japón a España dejó varias conclusiones para tomar nota de cara a un futuro, por ahora, próximo. “Ni hace cinco días éramos tan buenas [con el 5-0 ante Costa Rica], ni ahora somos tan malas”, decía con acierto Tere Abelleira tras la derrota. Este jarro de agua fría llega, quizás, en el mejor momento para rebajar la euforia y ponerse las pilas para seguir avanzando en el Mundial.

Sin embargo, el cómo fue la derrota es lo que preocupa, más que el holgado resultado. Falló el planteamiento y falló la ejecución. En el primer tiempo, Japón estuvo menos de un minuto en campo contrario. Y marcó cuatro goles prácticamente calcados, con balones en largo a la espalda de la defensa y fallando en el uno contra uno.

Cierto es que España no ha demostrado, en los últimos años, saber jugar ante selecciones con sistemas defensivos bien estructurados.

Sorprendidas y sin reacción

“No nos esperábamos ese planteamiento tan defensivo ni que nos iban a ceder el balón, pensábamos que se lo tendríamos que quitar”, dijeron varias jugadoras en la ‘zona mixta’. Y en la misma línea habló Jorge Vilda, a pesar de que Ikeda desveló en la rueda de prensa previa que iban a reforzar la línea defensiva.

La nota más negativa, no obstante, fue no tener un 'Plan B'. Cuando se encontraron un conjunto nipón bien encerrado atrás y a la espera de las contras, todo siguió igual para España. Incapaces de reaccionar, de mover piezas, de buscar sorprender haciendo algo diferente. Sin poder contrarrestar el plan perfecto de Japón. Porque no hay ideas contra rivales así. Es algo que funcionó contra Costa Rica y Zambia, pero que, a estas alturas de un torneo como es un Mundial, se paga caro contra las más grandes.