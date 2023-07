Fermín y los postes provocan la goleada del Barça al Real Madrid

Fermín López, canterano del Barça, celebra su gol ante el Real Madrid / Valentí Enrich/Sport

No hay Real Madrid-Barcelona amistoso, por más que no sea de competición oficial. En este, al que el Barça llegaba cuestionado tras la goleada del Arsenal, ambos comparecían con deberes. Los de Xavi necesitaban recuperar su identidad futbolística, con De Jong y Oriol en el doble pivote y Pedri, Gundogan y Dembelé produciendo a la espalda de Lewandoski. El Real Madrid debía seguir trabajando para mejorar su presión alta con la muchachada titular en el mediocampo (Camavinga, Tchouameni y Valverde) metiendo mucho físico al clásico y Bellingham asociándose con Vinicius y Rodrygo en ataque.

Fue el partido de inicio un rondo azulgrana, hasta el punto que a los tres minutos, con el Madrid sin tocar la pelota, Oriol Romeu se sacó un obús de volea que se topó con el larguero de un batido Courtois. Se fue soltando el Madrid con apariciones al espacio, como la que protagonizó Bellingham a los diez minutos, pero al inglés le faltó colmillo y decidió mal.

Gol de pizarra de Dembelé

Al cuarto de hora una jugada de la pizarra de Xavi en el saque de una falta permitió a Dembelé adelantar a un Barça que se reconocía mejor en el inicio del partido. El balón fluía con naturalidad en pies de los azulgrana desactivando la presión madridista. Pero a los veinte minutos un penalti de Araujo con una mano inocente permitió a los blancos empatar. Con Benzema en Arabia tomó la iniciativa de tirar la falta máxima Vinicius, que estrelló el lanzamiento en el larguero.

Los blancos tenían más posesión, pero no la gestionaban bien. El Barça defendía lejos del área y los blancos echaban en falta la clarividencia de Kroos y a Modric, en el banquillo. Bellingham no aparecía en la construcción ni tenía el peso en el juego de partidos anteriores. Camavinga y Tchouameni no ajustaban bien la presión, viendo la amarilla ambos, y Mendy hacía aguas en el carril zurdo, donde Dembelé percutía sistemáticamente. Pese a ello, pudo empatar Rodrygo en el lanzamiento de una falta que Ter Stegen salvó cuando entraba.

En el minuto 39 Vinicius volvió a toparse con el larguero y segundos después Courtois evitó el segundo de Dembelé en un mano a mano tras el enésimo error de Mendy en un pase largo de Gundogan que le costó una lesión muscular. La jugada terminó con una tangana entre los jugadores tras una entrada de De Jong muy dura a Militao. Ter Stegen salvaba a un Barça desbordado en los minutos finales con otra intervención ante Rodrygo. Al descanso el voluntarismo blanco no encontraba premio ante un Barça reconocible.

Recuperó la pelota el Barcelona al salir del vestuario, del que salió el Madrid atolondrado. Sin cambios de nombres, pero con el balón en los pies azulgranas, los blancos corrían a merced del rival. Un chispazo de Vinicius intentó despertar a los de Ancelotti, que salieron sin agresividad defensiva. La posesión preventiva del Barça se aceleraba cuando se asomaba al área, pero no se concretaba en ocasiones ante la portería de Courtois.

Violines por tambores

Ante ese panorama Ancelotti sustituyó violines por tambores, poniendo en el campo a Modric y Kroos por Valverde y Camavinga. Y la banda sonora del clásico cambió automáticamente. Tanto que Tchouameni sacó un zapatazo que pegó en el larguero, el tercero del Madrid. La suerte no estaba del lado blanco. Con un cuarto de hora por delante Joselu daba descanso a un Bellingham que se adivinó cansado en su primer clásico, después de jugar mucho en los amistosos anteriores.

Xavi, que había mantenido a los fijos de su once para aguantar la estructura del equipo y la renta en un partido de tanto pedigrí, realizó un cambio masivo poco después. El asedio final madridista se producía con más rostros reconocibles en el once blanco que en el azulgrana, donde Fermín López y Sergi Roberto conformaban el doble pivote, Eric García y Serginho Dest cerraban atrás y Abde o Ferran eran parte de la propuesta ofensiva.

Sentencia de Fermín

Pero el Barça supo enfriar el partido y en el minuto 84 otro error en la salida del Madrid, y van varios esta pretemporada, permitió a los azulgrana recuperar la pelota y el canterano Fermín López clavó su disparo en la escuadra de Courtois certificando un triunfo culé. Minutos después el canterano volvía a generar otra jugada en la que asistía a Ferran para marcar el tercer gol azulgrana. Demasiado castigo para los de Ancelotti en una victoria que se explica por la complicidad de los palos, hasta cuatro con otro disparo final de Vinicius al larguero, el estado de gracia de Fermín y la falta de gol de un Madrid que necesita un referente arriba. Se llame Mbappé, Kane, Vlahovic o como sea. Los azulgranas se apuntan esta victoria estratégica que sirve para seguir llenando las alforjas de Xavi, que sigue construyendo su Barça, y que no afecta especialmente a un Madrid que en las últimas horas ha iniciado el acercamiento con el PSG para cerrar la llegada de Kylian. Lo necesita urgentemente.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius y Rodrygo. También jugaron Fran García, Modric, Kroos, Joselu y Brahim.

BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Dembelé, Pedri, Gundogan; Lewandowski. También jugaron Eric García, Sergi Roberto, Fermín López, Raphinha, Marcos Alonso, Dest, Ferran, Ansu y Abde.

GOLES: 1-0, Dembelé (14'), 2-0, Fermín López (84'), 3-0, Ferran (87')

ÁRBITRO: Allen Chapman. Amonestó a Tchouameni, Camavinga, De Jong, Carvajal, Oriol Romeu, Raphinha y Alaba.

AT & T Stadium de Arlington, Texas. 80.000 espectadores. Estadio de los Dallas Cowboys de la NFL.