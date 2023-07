Cómo evitar el estancamiento en tu entrenamiento de running: consejos para seguir progresando

Te presentamos una guía de rutinas para evitar el estancamiento en tus entrenamientos de running. / Archivo

Una vez dispuestos a hacer running y sumar kilómetros a las zapatillas, llega un punto donde tras un avance con respecto a las marcas del inicio llega una época de estancamiento, lo cual afecta a la constancia con la que planificas tus entrenamientos y a la motivación y ganas con las que salgas a correr. Para evitarlo, aquí puedes descubrir una serie de consejos con los que puedas evitar ese proceso de estancamiento en tus entrenamientos de running y poder seguir progresando como corredor.

Descubre cómo romper el estancamiento en el running

Adaptación progresiva del cuerpo a la intensidad del entrenamiento:

Cuando empiezas a practicar running, lo más importante es plantearte alcanzar objetivos asumibles para tu cuerpo y no someterlo a un sobresfuerzo por culpa del sobrentreentrenamiento. lo cual te puede llevar a un agotamiento muy rápido y a que no quieras volver a salir a correr. Cumpliendo una rutina de crecimiento progresivo y unas buenas rutinas en tus primeras semanas de entrenamiento, notarás un avance muy rápido que puede ser un arma de filo.

Por un lado, te servirá de motivación en tus primeras semanas donde te darás cuenta que lanzarte a practicar running ha sido la mejor de las decisiones. Notarás una mejora en cuanto a tu respiración, a tu forma física e irás acostumbrando al cuerpo a retos cada vez mayores, además será algo positivo para tu salud mental. Pero si llegas a este objetivo demasiado rápido, te aburrirás, por lo que es clave que te tomes tus tiempos para no llegar a este punto y también para evitar lesiones.

Evita el aburrimiento:

Una de los mayores peligros (junto a las lesiones) a las que se expone un corredor es al aburrimiento y la rutina. A llegar a un punto en el que salir a correr ya no te motiva o directamente estás deseando acabar con tu entrenamiento. Para ello, una buena solución es plantear una nueva ruta, salir a correr por el campo en vez de la ciudad, en definitiva plantear un cambio. Busca un nuevo reto, como pueda ser correr por una montaña, lo cual mejorará tu capacidad respiratoria gracias a la altitud o ponte nuevos desafíos como subir una zona alta o escarpada. Con el debido cuidado y siempre teniendo en cuenta los límites de tu cuerpo o no hacerlo en verano, podrás ejercitar las piernas y podrá servirte como entrenamiento de fuerza.

Planifica qué tipo de entrenamiento te viene mejor:

Si no buscas correr largas distancias, quizá lo mejor para tu entrenamiento sea hacer series. Entrenamientos de resistencia de mucha fuerza explosiva, que te permitan recuperar durante más tiempo. O todo lo contrario. Buscar una larga senda en la que poder alejarte tanto de la pista como del asfalto y puedas ir marcando tu ritmo en marcha. O incluso, alternar el running con otros deportes: una pachanga de fútbol, unos largos en natación, una clase de yoga o una ruta de ciclismo solo o con amigos pueden hacerte recuperar la pasión por el deporte, desoxigenar la cabeza y volver a asaltar las calles con más fuerza y ganas que nunca.

La edad puede influir en el estancamiento:

La edad también es un factor importante que puede causar estancamiento a los corredores. A medida que el cuerpo envejece es más dificil no sufrir lesiones, alcanzar los tiempos y las marcas que hacías hace años y eso te puede llevar a pensar que ya no tienes la fuerza, la potencia y la velocidad de antaño, lo cual también provoca que pierdas las ganas. Al igual que los corredores amateurs, hay que controlar la frustración y ser consciente de los nuevos límites. Romper con una rutina de años como runner no es para nada una buena opción, como tampoco lo es lamentarse.

El running es un deporte para todas las edades y precisamente por ello, puedes plantearte tus entrenamientos de otra manera. Un nuevo ritmo, una nueva rutina y una exigencia menor son las claves para una readaptación que pueda mantenerte en forma. En el running no es tanto la cantidad de entrenamientos o la velocidad que alcances, sino cuanto te conozcas a ti mismo y cuanto bien le hagas a tu cuerpo con cada entrenamiento.

Pon atención a tus hábitos de alimentación:

El running es una actividad cuyo alto desgaste físico provoca, a su vez, un alto desgaste calórico. Pero no se puede consumir cualquier cosa y hay alimentos que beneficiarán a alcanzar tu pico de rendimiento como corredor. Una buena alimentación es clave para tu salud física y poder alcanzar el máximo de rendimiento. Como corredor necesitas una buena rutina de hábitos, unas buenas zapatillas y mucha disciplina.

Pero una dieta equilibrada rica en alimentos como la pasta, el salmón, la avena o un plátano (que puede ser tu imprescindible cuando acabes de entrenar) te ayudarán a mantener tu motivación como corredor, ya que te sentirás mejor con tu cuerpo y contigo mismo.

Respeta las horas de descanso y de recuperación muscular

Uno de los aspectos más importantes y que nunca deberás pasar por alto. El descanso es absolutamente fundamental para no caer en la sobrecarga, uno de los riesgos más peligrosos que puedes cometer como running. Como comentábamos, es recomendable mantener una disciplina a la hora de entrenar y respetar unos días y horarios de entrenamiento, pero no por ello lo mejor es pensar que cuanto más entrenes, mejor te irá.

Todo lo contrario, la sobrecarga muscular te puede llevar a situaciones en las que pongas tu cuerpo al límite, sufras de agotamiento y desarrollar un sentimiento de adicción al entrenamiento en el que no salir a correr pueda provocarte episodios de ansiedad, depresión e incluso, esa situación de estancamiento ya que no le das al cuerpo el tiempo suficiente para recuperarse.

Además, dormir lo suficiente cada día y tener una rutina de sueño constante también ayuda a esa disciplina en el running, a cumplir con cada uno de los objetivos y a recuperarte del desgaste sufrido, lo cual provoca que no haya tanto riesgo de roturas musculares que puedan llevarte a parar durante unas semanas, lo cual también podrá devolverte a la casilla de salida y verte en ese proceso de frustración y estancamiento. El mal sueño es un mal compañero para tu rutina de running.

Con esta serie de consejos, podrás eliminar el estancamiento en tus entrenamientos de running. Recuperar la motivación, salir de la monotonía y recuperar la mentalidad ganadora de seguir sumando retos son clave para poder superar el bache y que no abandones tus objetivos. Siempre hay modos por los que volver a recuperar la ilusión y esta guía podrá ayudarte a superar ese valle.