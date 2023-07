Los mejores ejercicios para calentar y evitar lesiones cuando juegues al fútbol

Te presentamos la guía de estiramientos y calentamientos para evitar lesiones en el fútbol. / Archivo

El fútbol es una de las actividades deportivas que más requieren del físico de quienes lo practican: cambios de ritmo, saltos y explosividad que castiga las rodillas, tobillos y caderas de los jugadores y que requieren de un buen calentamiento previo que eviten lesiones y molestias y preparen tu cuerpo de la mejor manera posible para afrontar los noventa minutos con el máximo de fuerza e intensidad. Y por ello, con el fin de poder prevenir lesiones, es clave una buena rutina de estiramientos y un calentamiento previo que sorteen cualquier tipo de sustos, como también es clave que sepas bien con qué tipo de zapatillas de fútbol vas a saltar al campo.

El mundo del fútbol (y del deporte en general) lleva consigo de forma inevitable una larga lista de percances físicos y lesiones que todos hemos sufrido en mayor o menor grado durante algún partido por desgracia. O nos sabemos de memoria nombres de lesiones y hasta su grado de gravedad por escucharlas en las retransmisiones deportivas. Cualquier futbolista o aficionado al balón ha escuchado "estará unos meses de baja por culpa de una micrrorotura muscular o una rotura de ligamento”.

El estiramiento es la mejor forma de evitar lesiones cuando juegues al fútbol. / Archivo

La importancia de los estiramientos para evitar lesiones antes de jugar al fútbol

Antes de comenzar con la rutina habitual de calentamiento es necesario acostumbrar al cuerpo progresivamente para el esfuerzo al que se le a a someter. Una buena forma de ir entrando en calor son los estiramientos, algo clave en la preparación física en el mundo del fútbol. El objetivo de los mismos es ir aumentando la temperatura corporal y muscular progresivamente y evitar de esta forma tirones, calambres y roturas al acabar los partidos. Una buena rutina de estiramientos debe rondar alrededor de los 10-15 minutos e incluir todas las zonas musculares que vayan a tener influencia durante el juego. Estas son:

Estiramiento del cuello: imprescindible calentar bien el cuello, clave para los movimientos de remate con la cabeza o los despejes en defensa. Una buena forma de calentar el cuello es inclinarlo a izquierda y derecha y realizar movimientos de rotación girando la cabeza.

Calentamiento de las extremidades de la parte superior: Los futbolistas estiran la parte superior con giros de muñecas y haciendo varias repeticiones estirando los codos, flexionando y extendiendo los brazos mientras realizas unas series ligeras a baja velocidad corriendo. Es una de las mejores formas de activar el cuerpo poco a poco.

Estiramiento de glúteos y cuádriceps: una buena forma de estirar los músculos de los glúteos es coger una pierna, flexionarla y elevar las rodillas a la altura del pecho. hasta que la rodilla toque el pecho. En el caso de los cuádiceps, puedes repetir el mismo ejercicio pero llevando la rodilla a los glúteos en vez de al pecho. La foma de conocer si estás haciendo bien este ejercicio es observar que el talón llegue a la altura de los glúteos.

Rodillas: la mejor forma de calentar las rodillas pasa por mantener los pies en el suelo, inclinar las rodillas y realizar movimientos circulares en cada una de ellas o de forma simultánea.

Gemelos: con las piernas estiradas, inclínate y tira del empeine hacia ti hasta que sientas que los gemelos están estirando y en tensión. La duración debe ser de unos segundos con cada pierna siempre teniendo en cuenta que debe sentirse tensión, pero nunca dolor.

Tobillos: la mejor manera de calentar los tobillos es flexionándolos de modo que el apoyo se realice con los dedos de los pies y la puntera de la zapatilla y realizar movimientos circulares con un tobillo y luego con otro

Aductores: es muy importante calentar los aductores, ya que serán los encargados de que puedas ejercer fuerza y tensión con el balón y es uno de los músculos que más sufren y caen lesionados. Para calentarlos de forma correcta, flexiona una rodilla y estira la otra pierna. Agáchate todo lo que puedas y alcanza el tobillo de la pierna estirada con la mano sintiendo de la misma forma tensión, pero nunca dolor.

Los estiramientos son clave para evitar lesiones tanto en futbolistas amateur como en profesionales. / Archivo

Los mejores ejercicios de calentamiento antes de saltar al campo de fútbol

Una vez activados todos los músculos de tu cuerpo y has roto a sudar con la rutina de estiramientos ya estás preparado para soportar un buen calentamiento. Es absolutamente clave que no te saltes el paso previo de los estiramientos, ya que el calentamiento será de una mayor intensidad y dinamismo con y sin balón y hacerlo sin esa rutina previa de activación puede llevar a caerte del once titular por sorpresa por culpa de una lesión. Un buen calentamiento también ronda los 10-15 minutos de duración total:

Muchos de estos ejercicios buscarán reforzar aquellas zonas que ya han sido activadas con el estiramiento, pero añadiendo la carrera, lo cual añade ese plus de intensidad.

Calentamiento en carrera con rodillas elevadas

La idea es correr elevando las rodillas e intentar llevarlas lo más cercanas al pecho posible. El objetivo del ejercicio no es sumar una gran distancia sino calentar los músculos de forma correcta y activar las rodillas con la flexión.

Calentamiento en carrera con talones en los glúteos

Es un ejercicio bastante parecido al anterior, pero con diferente propósito. La única diferencia está en que, en lugar de intentar llevar las rodillas al pecho, el entrenamiento pasa por elevar los talones hacia los gluteos.

Los jugadores del Real Madrid, durante una sesión de entrenamiento en Los Ángeles. / REAL MADRID

Ejercicio de salto y carrera tocando el suelo

Un buen ejercicio para activar el cuerpo de cara a entrenar la explosividad de un regate, un cambio de ritmo o un salto en una disputa de balón. El ejercicio consiste en arrancar en carrera y realizar una parada, tocar el suelo y saltar. Con este ejercicio también tu cuerpo se acostumbrará a las arrancadas y los frenos a los que los futbolistas se ven sometidos en cada una de las jugadas cuando encaran o les toca defender.

Estiramiento de los músculos abductores e isquiotibiales

Para estirar los músculos isquiotibiales y los relacionados con la pelvis y la cadera, sitúate con el tronco totalmente estirado, mantén las piernas estiradas al máximo e intenta bajar la parte superior del cuerpo con los brazos estirados hasta intentar tocar con los dedos las puntas de los pies.

En el caso de los abductores, siéntate en el suelo, junta las plantas de los pies e intenta doblar lo máximo posible las rodillas hacia los lados. Volverás a sentir tensión y todos los músculos de esa zona estarán estirando.

Añade a tu entrenamiento el toque de balón

Cualquier entrenamiento previo de fútbol que se precie tiene que finalizar con un contacto con el balón. Evidentemente, el calentamiento no debe tener nunca la intensidad de un partido, pero siempre es recomendable incluir ejercicios con balón como los rondos entre compañeros, ejercicios de pase, carrera al espacio y tiro, regates o tiros a puerta para practicar la puntería.

Para redondear tu rutina de estiramientos y calentamiento de fútbol, añade ejercicios con balón. / Archivo

Para brillar los fines de semana durante los partidos es fundamental realizar esta rutina de ejercicios para calentar y evitar lesiones. Dedicar unos minutos a esta serie de rutinas antes de cualquier entrenamiento o partido te harán estar preparado y listo para dar el máximo de rendimiento durante los 90 minutos y hacerlo sin riesgo de lesión. Tomarse en serio la preparación física es clave para tener una larga carrera y darlo todo en los entrenamientos es fundamental para ganarte un sitio en el once titular y poder soportar el esfuerzo.