"¡Aguante San Marino!": ¿por qué nos mola tanto la peor selección de fútbol del mundo?

"Buen día las pelotas. Nos comimos 9 goles en 3 días. Somos malísimos".

Así da los buenos días en Twitter un seguidor de la (oficialmente) peor selección de fútbol del mundo. En este caso no se trata de un usuario al azar. Se trata de 'San Marino Team', la mayor cuenta de apoyo en redes sociales al equipo de fútbol de esta micronación. Tan popular es que, en el momento en el que se redacta esta pieza, la cuenta tiene 118.000 seguidores. 3,5 veces más que la población de este pequeño país de 33.745 habitantes enclavado en el nordeste de la Península Itálica

La cuenta, además, la lleva un argentino de Boca Juniors. Porque no hace falta ser de San Marino para sufrir por su selección. La pasión por este equipo ha traspasado fronteras. Y es que el hecho de ser tan malos, de haber ganado un solo partido en su historia y haber fracasado en el intento de doblegar a las selecciones más débiles del mundo, ha hecho que estalle mundialmente el fenómeno antihéroe. Mientras más pierda San Marino, mientras más goles encaje, más apoyo va a tener por todo el planeta.

"Una victoria, escasos empates, infinitas derrotas. Aun así, una pasión sin fronteras". Es el lema de esta cuenta, que ha aglutinado a muchos de los nuevos aficionados del combinado celeste. No tienen nada que perder. Y eso ha provocado que muchos se suban al carro. A esperar que caiga un gol o que, esto ya improbable, vuelvan a ganar un partido, como hicieron una vez contra Liechtenstein.

15 minutos.



🇱🇻 Letonia 0-0 San Marino 🇸🇲



YA 15 MINUTOS Y SIN RECIBIR GOLES. LA SUB 21 SANMARINENSE ES LOCURA. — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 20, 2023

"Brigada Ni una alegría"

Si eso pasa, se celebrará como un Mundial. No sólo en redes sociales. Especialmente en las gradas del campo de fútbol, el Estadio Olímpico de San Marino, que no tiene capacidad ni para 7.000 personas (6.664 concretamente). Allí, el grupo de irreductibles aficionados (fundado en 2012), los más radicales, se llama Brigata Mai 1 Gioia (algo así como 'Brigada Ni una alegría'). Porque saben lo que hay. Y porque, en esos casos, lo mejor es tirar de ironía.

Por eso, cuando en 2014 lograron la hazaña de empatar sin goles frente a Estonia, la pancarta de la hinchada cambió por una que ponía "Media alegría". Y así, con ironía, se ha construido un fenómeno fan que arrastra a cientos de miles de personas e incluso a 'The Athletic', que mandó a uno de sus periodistas a convivir con el combinado sanmarinense durante una semana entera.

"El empate contra Estonia fue una sensación indescriptible. La misma alegría que el día que nació mi hija", le confesaba al rotativo Piero Manzaroli, el que era entonces seleccionador del combinado. Porque la ausencia de alegrías hace que cualquier gol o empate se celebre con el alma. "Si no te preocupas por nosotros cuando perdemos, tampoco lo hagas cuando ganamos", luce la pancarta actual de la afición. Lo contradictorio es que, mientras más pierden, más apoyo tienen.

Miembros de la Brigata Mai 1 Gioia, los ultras de San Marino, durante un partido de su selección. / BRIGATA MAI 1 GIOLA

Subir tres puestos sin hacer nada

San Marino, el único país del mundo con más coches que personas, cuenta con un combinado conformado por cero jugadores profesionales y un montón de vendedores/carpinteros/albañiles. Sólo acredita con una victoria en su haber desde 1988. Ese fue el año en el que se afilió a la UEFA y a la FIFA. La hazaña sucedió en 2004 contra Liechtenstein, otra micronación europea que cuenta con casi la misma población que los sanmarinenses (39.000 habitantes). El partido acabó 1-0 y fue la mayor proeza de su historia.

Las palizas recibidas por San Marino son de época. Ha perdido por 6-0 (o más) en un total de 49 ocasiones, incluyendo siete partidos en los que el equipo contrario ha alcanzado cifras de dos dígitos. La goleada más abultada de cuantas han sufrido tuvo lugar en septiembre de 2006, cuando la selección nacional de Alemania les endosó 13 goles en un encuentro disputado en Berlín.

Malos sí que son, pero una cosa sí se puede decir de ellos: son constantes. Se mantienen firmes en su posición en el ranking mundial de selecciones. Siempre ocupan el último puesto. Este pasado jueves se actualizó el ranking FIFA. San Marino subió tres puestos, del 211 al 208, sin hacer nada. Pero, por supuesto, ningún país es peor.

A pesar de no ganar desde hace 19 años, la 'Serenissima' ascendió gracias a que fueron eliminadas del ranking Samoa Americana, Samoa y Tonga por no jugar partidos oficiales en los últimos cuatro años. Como no podía ser de otro modo, la noticia fue recibida con euforia en la 'sede' argentina de 'San Marino Team'.

"¡Me vuelvo completamente loco! San Marino quedó invicto en julio y la FIFA reconoció nuestro impresionante nivel y al fin nos subió en el ranking. Ha sido difícil, pero lo hemos logrado, muchachos. ¡Se festeja como una victoria!", celebró la cuenta que ha convertido en objeto de culto las derrotas vergonzosas. Las mismas que provocaron un encendido debate en las esferas políticas de la nación, donde se preguntaban si tantas humillaciones eran positivas para la reputación del país.

El primero en subirse al caballo perdedor fue un joven estudiante holandés (pero de raíces italianas) llamado Martino Bastianelli. Creó en 2016 una cuenta fan de la "selección más desgraciada del mundo". A día de hoy dobla a la población de San Marino: su cuenta tiene más de 52.000 'followers'.

Hinchada argentina

Él fue el pionero, pero no es el más influyente. Curiosamente, el éxito con dicho modelo le tocó a un joven argentino estudiante de periodismo llamado Ezequiel Van de Velde. Abrió su cuenta (@SanMarinoTeam) en septiembre de 2021 "como un juego. Me creé una cuenta fan para ver hasta dónde podían llegar. Esa semana, San Marino jugó contra Polonia y Nicola Nanni, uno de los delanteros del equipo, marcó un gol. Cuando yo tuiteo ese gol, el tuit se hace viral. Y de los 40 seguidores que tenía, me puse en 2 o 3 mil", le explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en conversación telefónica desde su Buenos Aires natal. Partido que, por cierto, acabó perdiendo "Sanma" por 1-7.

A medida que fue sumando seguidores, "empecé a darle un rol más serio", asegura. Aunque esa es una verdad a medias: una de las claves del éxito de 'Ezio' (su apodo) con esta cuenta es que utiliza constantemente la ironía y las frases y cánticos argentinos para "hinchar por San Marino", aportándole un plus de pasión y logrando así que miles de aficionados al fútbol se apunten a esta causa perdida. De momento, 118.500 followers le respaldan.

Final del PT: 🇸🇲 San Marino 0-0 Malta 🇲🇹



IMPRESIONANTE PARTIDO DE NUESTRA SELECCIÓN, LLEGAMOS AL ÁREA, MARCAMOS COMO EL BRASIL DEL 70, NO SUFRIMOS, DOMINAMOS EL JUEGO, FÚTBOL CHAMPAGNE EN SU ESPLENDOR.



DOS AÑOS DESPUÉS, VOLVEMOS A UN PRIMER TIEMPO SIN RECIBIR GOLES. HISTÓRICO. — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 5, 2022

Su pasión por esta selección perdedora ha hecho que "si se diese la circunstancia de que jugasen algún partido contra la selección de mi país, Argentina, yo preferiría que ganase San Marino. Me lo han preguntado muchas veces. Cada gol se festeja como una Eurocopa, independientemente de cómo vayan. Han pasado años sin convertir un gol. Eso se viraliza en la cuenta y los apoyaría a ellos por eso y por lo difícil que lo tendrían frente a una selección como Argentina".

Y es que Argentina, al igual que le sucede con Italia, guarda una conexión especial con San Marino. Al país sudamericano llegaron emigrantes italianos (y sanmarinenses) a principios del siglo XX. A principios del actual, fueron algunos los futbolistas argentinos, como Danilo Rinaldi o Adolfo Hirsch, los que corrieron el camino inverso y decidieron hacer las maletas para emprender la aventura sanmarinese. La mudanza les aportó calidad de vida, pero en ningún caso éxitos futbolísticos.

Desastrosa racha

San Marino lleva un total de 131 partidos sin ganar, mucho más que las otras selecciones que comparten la zona baja del ranking FIFA. Por ejemplo, la inmediatamente peor (207 en la tabla) es Anguila, una isla de Oceanía que lleva 31 encuentros sin conocer la victoria. Y este fue un filón que intentaron explotar los sanmarinenses.

A finales del año pasado, el combinado europeo inició una especie de gira por diferentes países cuya calidad futbolística les daba alguna opción de ganar. San Marino se enfrentó en aquellos meses a países de la entidad de Santa Lucía o Seychelles. Contra estos últimos jugaron el 21 de septiembre de 2022, acabando el partido con un triste empate a cero. Frente a Santa Lucía llegaron a disputar dos encuentros.

El primero, jugado el 17 de noviembre, concluyó con un digno empate a cero y un gol de los europeos. El segundo, jugado tres días más tarde, finalizó con la victoria de Santa Lucía (183 mil habitantes) por 1-0, a pesar de que la selección de esta isla caribeña sufrió una expulsión y acabó el partido con solo 10 jugadores en el campo. Ni así pudo ganarles San Marino.

Incapaces de ganarse a sí mismos

La paradoja de San Marino es tal que en 2014 se organizó un partido para ganar por la fuerza. La selección absoluta se enfrentó al San Marino Calcio, equipo que juega en la Serie D italiana (cuarta categoría), al estilo del FC Andorra, el AS Mónaco o el FC Vaduz de Liechtenstein, que juegan en las ligas de España, Francia y Suiza, respectivamente. Solo había un escenario posible: que ganase San Marino, a ser posible la selección. Ni así: el partido terminó 1-1.

"Tuvimos la oportunidad de romper la sequía sin triunfos jugando contra nosotros mismos. Teníamos dos resultados posibles que nos favorecían, era ganar o perder, y lo que hicimos fue empatar. ¡Somos unos 'pelotudos'!", recordaba la cuenta 'fan'. En esta eterna lucha por encontrar un resquicio de gloria, San Marino B, el equipo que participó en la Copa de Regiones de la UEFA, ganó 3-2 en 2022 a Prahova Muntenia, distrito de Rumanía.

Las cuatro victorias europeas de clubes

'San Marino Team' arrastra a su desgracia a todos los equipos que puede. En su 'timeline' son comunes las mofas a los equipos que caen prematuramente en la Libertadores. Además de Liechtenstein, Gibraltar o Guatemala, el último 'enemigo' de una larga lista. Por si no fueran suficientes el castigo, Ezequiel Van de Velde también hace seguimiento de las desventuras de los equipos sanmarinenses en Europa.

Por lo menos, en estos torneos los clubs de la república han podido celebrar alguna alegría. De los más de 100 partidos disputados por los conjuntos de San Marino, hay varios antecedentes positivos. El Tre Penne ganó 1-0 al Shirak armenio (1-0) en 2013 en la ida, aunque en al vuelta encajó un 3-0. Las otras tres 'glorias' obran en poder del Tre Fiori, que en la pasada edición de la Conference (tercer torneo europeo) venció al Fola Esch de Luxemburgo.

Los jugadores del Tre Fiori FC de San Marino saludan a los rivales del Fola Esch tras ganarles en la Conference League. / UFEA

Tanto en la ida como en la vuelta de la primera ronda. Hasta ese momento, solo en una ocasión había pasado de ronda un equipo del microestado: el propio Tre Fiori en la 2018/2019, que derrotó al Bala Town galés en la clasificación de la Europa League. Para mejorar este rendimiento, La Fiorita, otro de los históricos del país, ha fichado al argentino Germán Denis (exjugador de Nápoles, Udinese o Atalanta), lo que ha desatado, lógicamente, la euforia en Ezequiel Van de Velde.

"¡Revivió el fútbol, muchachos, me vuelvo loco!", puso en su cuenta al oficializarse la noticia. El subidón puede ser mayor si se confirma la llegada de Nainggolan, ex de la Roma al que también relacionan con La Fiorita.

Suba a la 'Sanmarineta"

¿Desanima esta dinámica perpetua a alguien? Al contrario, les da impulso. Y no sólo en redes sociales. Ya existen algunos fans reales, como un alemán llamado Josef Junker, residente en Baviera, que se enamoró de esta micronación en unas vacaciones a Italia y desde entonces hace lo posible para acudir a los partidos de su país adoptivo. En la grada es recibido como un héroe.

Ahora, por el momento, la esperanza de los sanmarinenses es la selección sub-21. Dada la falta de resultados de los mayores, es la próxima generación de futbolistas la que está dando las mayores alegrías a la afición local (si por alegrías se puede entender no perder de más de cinco goles o meter de vez en cuando algún tanto aislado).

Y, mientras tanto, el suflé sigue subiendo. La cuenta de Twitter de 'Ezio' va multiplicando exponencialmente su número de seguidores. Se refiere al equipo como "La Sanmarineta" (juego de palabras con "La Escaloneta", la generación argentina liderada por Lionel Scaloni que venció el último Mundial) y cada vez cuenta con más adeptos a la causa.

Se celebran los goles, los córners y hasta superar el 40% de posesión en un partido. El día que gane San Marino explotarán de júbilo, aunque algunos temen que se pierda la magia. Por eso hinchan en las buenas y las malas, con acento argentino y al grito de "¡Aguante San Marino!".