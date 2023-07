Los mejores entrenadores y entrenadoras del fútbol femenino

La lista de mejores entrenadores y entrenadoras actuales en el fútbol femenino. / Archivo

El fútbol femenino es un deporte cada vez más en auge, fruto de ello es que cada vez son más conocidos los nombres de futbolistas y entrenadores y entrenadoras que se están convirtiendo en figuras cada vez más admiradas y reconocibles por su rendimiento en unos partidos que ya han quedado en la retina y el recuerdo de los aficionados. Por eso, observando los últimos premios The Best y los diez puestos que ocupan en el Ranking FIFA, en este artículo os vamos a hablar de los mejores entrenadores y entrenadoras actuales en el fútbol femenino, para conocer mejor a los artífices que están forjando día a día a las futbolistas.

Los mejores entrenadores y entrenadoras de fútbol femenino

VLATKO ANDONOVSKI

Comenzamos este listado con el actual seleccionador de la selección de Estados Unidos, Vlatko Andonovski. El exfutbolista macedonio (nacionalizado estadounidense) lleva al cargo de las máximas campeonas mundiales desde 2019. El entrenador, acabó su carrera como jugador en Estados Unidos y fue uno de los motivos por los que comenzó su carrera como entrenador en Kansas como asistente y posteriormente como entrenador-jugador entre 2010 y 2013, año donde firmó como primer entrenador del Kansas City. Con este club ganó dos veces la NWSL (la Liga americana femenina de fútbol) y posteriormente fue entrenador del OL Reign, en Seattle. Como seleccionador americano, disputó los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2020, donde logró hacerse con la medalla de bronce tras caer en semifinales.

La Selección americana, el club actual de Vlatko Andonovski. / Archivo

MARTINA VOSS-TECKLENBURG

Comenzamos con la primera de las mujeres de este listado y una de las figuras más representativas en la historia del fútbol femenino (fue nombrada dos veces jugadora del año en Alemania) y de la Selección Alemana de fútbol femenino. Voss-Tecklenburg logró como jugadora cuatro Eurocopas femeninas y como entrenadora, en el Duisburgo alemán, logró hacerse con la Liga de Campeones Femenina de la UEFA en la temporada 2008-2009. Desde 2018 es Seleccionadora absoluta del equipo femenino de Alemania, con la cual llegó a la final de la última Eurocopa de 2022 de Inglaterra, final en la que cayó contra la anfitriona por 2-1.

JORGE VILDA

Nuestro seleccionador nacional se cuela en este listado a pesar de que como seleccionador absoluto todavía no ha logrado ningún título. Vilda se hizo cargo del combinado nacional en el año 2015 tras la salida de Ignacio Querejeta, después de haber brillado como seleccionador en la Selección Sub-17, con la que consiguió un Subcampeonato del Mundo y con la Selección Sub-19, con la que logró ser campeón de Europa. Vilda no tiene experiencia como entrenador de clubes más allá de sus primeros pasos en el Canillas, pero su trayectoria por la RFEF y la Selección Española femenina le han consolidado como uno de los entrenadores femeninos más reconocidos, ya que llegó a estar nominado al premio The Best en el año 2018.

Jorge Vilda, seleccionador nacional español, es uno de los mejores entrenadores de fútbol femenino actual. / Archivo

PETER GERHARDSSON

Peter Gerhardsson es el actual seleccionador de Suecia desde 2017. Al frente de dicha selección, se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo femeninos pese a contar con experiencia también en el fútbol masculino donde, entre otros, entrenó a la selección sub-17 sueca entre 2002 y 2004. Como entrenador femenino su mayor éxito a nivel de clubes lo alcanzó en el BK Hacken, equipo con el que fue campeón de la Copa de Suecia y con la selección sueca consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia de 2019, se hizo con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y llegó a semifinales con la absoluta sueca en la pasada Eurocopa donde acabó cayendo por 4-0 ante la campeona Inglaterra.

La selección sueca está dirigida actualmente por Peter Gerhardsson / Archivo

CORINNE DIACRE

Fue la seleccionadora francesa desde 2017 hasta 2023, año donde fue relevada del cargo por Hervé Renard, quien abandonó su cargo como seleccionador de Arabia Saudí tras brillar en el Mundial de Qatar. Diacre también destacó como jugadora llegando a ser internacional por la selección gala hasta que se retiró en 2007. El motivo de su presencia en esta lista es que Diacre, hasta ahora, ha sido la única mujer que ha dirigido a un equipo en la élite del fútbol masculino en la historia de Francia. Lo hizo en el Clermont Foot en la Ligue 2, la segunda división francesa de fútbol.

Jorge Vilda, seleccionador español femenino, y Corinne Diacre, exentrenadora de Francia. / AFP7

SARINA WIEGMAN

Actualmente, una de las entrenadoras más importantes y exitosas en el ámbito del fútbol femenino. La neerlandesa también fue futbolista, llegando a convertirse en 2001 en la primera futbolista (en categoría femenina y masculina) en llegar a la barrera de los 100 partidos internacionales. Como entrenadora logró con el equipo de su país alzarse con la Eurocopa 2017, siendo el primer título europeo en la historia de los Países Bajos. En el año 2020, fichó como entrenadora de la selección inglesa, reptiendo éxito con la conquista de la Eurocopa 2022, la cual la consiguió en casa y supuso también el primer título internacional inglés en su historia en el fútbol femenino.

Sarina Wiegman, entrenadora de la Selección Inglesa de fútbol femenino. / Archivo

SONIA BOMPASTOR

Sonia Bompastor es la actual entrenadora del Olympique de Lyon femenino, elegido hasta siete veces como mejor club femenino del mundo y el máximo ganador de la UEFA Champions League femenina. Bompastor fue futbolista, jugando como centrocampista y fue nombrada dos veces Jjugadora del Año de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), además de ser incluida en el All-Star de Estados Unidos. Como entrenadora, ha logrado todos los títulos desde su debut en 2021 como entrenadora tras una etapa como directora de la academia del club francés. Dos Ligas francesas, una Copa, una supercopa de Francia y la Liga de Campeones de la UEFA de la temporada 2021-2022 avalan a la que es una de las mejores entrenadoras de fútbol femenino actualmente.

La Champions femenina que alzó el Olympique de Lyon con Sonia Bompastor al mando. / Archivo

PIA SUNDHAGE

Y terminamos este listado con la entrenadora más veterana de esta lista. La actual seleccionadora de Brasil ocupa dicho cargo desde 2009 y bajo el mando de la “canarinha” femenina logró la octava Copa América de la Selección Brasileña. Pero tocó techo como entrenadora en el año 2012 bajo el mando de la Selección de Estados Unidos, con la que ganó consecutivamente los oros olímpicos de Pekín y Londres y en ese mismo 2012 fue nombrada como mejor entenadora femenina por la FIFA, además de conseguir un nuevo éxito en unos Juegos Olímpicos con la plata conseguida al mando de Suecia en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.