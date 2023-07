Los 'Globetrotters' del Vaticano: el equipo del Papa Francisco que une religiones a través del cricket

En las apenas 49 hectáreas en las que se extiende el Estado de la Ciudad del Vaticano se desarrolla una gran vida interior. No pasa solo por la fe, el estudio y la oración. El deporte es importante en la vida del país más pequeño del mundo, donde se celebra desde 2007 la Clericus Cup que enfrenta a clérigos del Vaticano y los pontificios colegios de Roma. En 2019, la Athletica Vaticana se convirtió en la primera asociación deportiva del microestado. Desde hace unos meses se ha integrado en esta entidad el St. Peter's Cricket Club Vatican.

El equipo, fundado en 2014, con el Papa Francisco ya como jefe de Estado, está compuesto por sacerdotes y seminaristas de India, Pakistán, Sri Lanka o Irlanda que estudian y trabajan en la Universidad Pontifica de Roma. Desde el pasado lunes, 3 de julio, está realizando un tour por España que se prolongará hasta el 12 de julio y que les llevará a visitar varios municipios alicantinos: L'Alfàs del Pi, La Nucía y Benidorm; el murciano de La Manga; para terminar la expedición en Málaga, Cártama (municipio malagueño que acogió en Europeo de crícket) y Granada. Es el noveno 'Light of Faith' ('Luz de Fe'), como se denomina a cada una de las expediciones que ha llevado al St. Peter's Cricket Club Vatican en países como Gran Bretaña, Argentina, Kenia, Portugal o Malta.

Partidos contra musulmanes, hindúes o judíos

"Se trata de una gira turística, deportiva y cultural, durante la que tienen lugar cuatro partidos contra los equipos o combinados de jugadores de las zonas que visitan. También van a oficiar misas. No los seminaristas, que no pueden, pero sí algún sacerdote que viaja en la expedición, como el 'team manager', el irlandés Eamonn O'Higgins", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Jaime González, jefe de operaciones en Cricket España, la asociación responsable del "segundo deporte más popular del mundo, con 50 millones de seguidores".

Esta fue una de las razones por las que el Vaticano creó hace casi diez años el St. Peter's Cricket Club Vatican tras la propuesta de John A. McCarthy, embajador de la Santa Sede en Australia, uno de los países, como todos los de la Commonwealth, donde más seguimiento tiene el cricket. "Queremos enseñarle al mundo que en la religión no hay ganadores y tampoco barreras para forjar la amistad", declaraba O' Higgins tras los primeros encuentros. La ambición se ha cumplido con creces.

A lo largo de estos años, el St. Peter's Cricket Club Vatican se ha convertido en una especie de Harlem Globetrotters espiritual que ha unido a personas de todas las confesiones. Al poco de su fundación jugó contra un equipo de anglicanos, en 2015 se enfrentaron al Mount Cricket Club, un conjunto formado por musulmanes. En 2018 se midió a una selección multicultural de jugadores hindúes, budistas o judíos. Y en 2016 el equipo del Vaticano jugó un partido contra la Casa Real británica con motivo del 90 aniversario de la Rena Isabel II.

El St. Peter's Cricket Club Vatican posa con la Reina Isabel II en el Castillo de Windsor, residencial real. / ST. PETER'S CRICKET CLUB VATICAN

"El cricket es el deporte perfecto para unir culturas"

Internamente, la propia escuadra vaticana es un ejemplo de convivencia. "En el St. Peter's Cricket Club Vatican han jugado seminaristas de India, Pakistán, Sri Lanka o Irlanda y el entrenador es australiano. La cultura del cricket es ideal para para la fraternidad, como las artes marciales o el rugby. Un deporte limpio donde no existe la violencia. Se respeta el espíritu del juego, consagrado en las primeras reglas de 1787. Los partidos transcurren en silencio y es muy educativo. Ideal para unir a la gente", reivindica González, quien ya impulsó el primer tour por Italia.

Otro español ha sido clave en el respaldo de esta iniciativa deportiva y cultural: el monseñor Sánchez de Toca, sacerdote y subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura en el Vaticano. "Lo único que sabía del cricket cuando se fundó el St. Peter's Cricket Club Vatican era que los partidos duraban mucho y que durante los partidos se bebían galones (3,7 litros) de té y sandwiches de pepino", recordaba en un documental de 'Sky Sports'. Ahora, el proyecto de cricket es una de las ententes sociales del Vaticano que más impacto genera.

De puertas para adentro, los seminaristas, principalmente de países asiáticos, "pueden expresar su cultura a través del cricket", explicaba Tony Currer, capitán de un conjunto que siempre viaja con objetivos de impacto social. Por ejemplo, en sus visitas a Reino Unido trabajaron para reforzar y desarrollar proyectos de lucha contra el tráfico de seres humanos.

El sacerdote Eamonn O'Higgins, 'team manager' del St. Peter's Cricket Club Vatican, oficia una misa en Kenia.Eamonn O'Higgins / ST PETER'S CRICKET CLUB VATICAN

"Las parroquias necesitan equipos deportivos"

En Argentina disputaron un encuentro contra 'Los Leones de Judá', un equipo formado por reclusos y este tour incluyó visitas a penales para dar testimonio de los valores del deporte. En su gira por España, el equipo vaticano acude, por ejemplo, la clínica Uner de rehabilitación neurológica. La gira del St. Peter's Cricket Club Vatican contribuye a dar visibilidad a un deporte donde la selección nacional, compuesta por jugadores pakistaníes, indios, australianos, sudafricanos o españoles, consiguió recientemente el bronce europeo.

"Se hablará de cricket, que es una meta básica, porque todavía hay gente que lo confunde con el polo y piensan que vamos a caballo. Con esta gira, las instituciones verán con buenos ojos el poder educativo y turístico. Es una vía para lograr más campos", recuerda Jaime González, jefe de operaciones en Cricket España, que busca expandir el deporte en territorio nacional. Para ello son imprescindibles nuevas infraestructuras y apoyos de todo tipo.

Esto se plasma en los apoyos que ha recibido la gira del St. Peter's Cricket Club Vatican. Por un lado, ayuntamientos como L'Alfàs del Pi, La Nucía, Benidorm o Cártama, además de la Junta de Andalucía, el Consejo Internacional de Cricket, la European Cricket Network o el Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm.

Noticias relacionadas

Igualmente, han participado las diócesis de Granada y Málaga, las parroquias de La Nucía, L'Alfas del Pi, Cártama, San Jaime-Santa Ana de Benidorm o l' Associació II Centenari de l'Ermita de Sant Vicent. También los clubes de cricket de l'Alfàs del Pi, La Manga-Torrevieja, Costa del Sol, Granada y Sevilla, la agencia Laboral Group de Alicante Costa, Grizzly Bear Sports, Sports World Spain, Autocares Mateos y Autocares Grupo Benidorm.

Razonaba Eamonn O'Higgins, el 'team manager' del St. Peter's Cricket Club Vatican, que "la victoria es la meta" en los partidos, "pero hay cosas que tú no puedes sacrificar. Las derrotas no pueden afectar a cómo eres como persona". Una reflexión sobre la competitividad y su proceso en un equipo que tiene como objetivo fundamental la diversión y generar comunidad. Porque, como recordaba el Papa Francisco en 2014, un confeso futbolero, hincha de San Lorenzo, "cuando una parroquia no tiene un equipo deportivo parece que le falta algo".