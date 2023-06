Día clave para el futuro del Real Madrid: Mbappé se reúne con el PSG... ¡y podría renovar!

Día clave para el futuro del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La madre y agente del jugador, Fayza Lamari, se reúne en París con Nasser Al-Khelaifi para tratar su situación en el París Saint-Germain. El futbolista tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2024 y confirmó en una carta que su intención es cumplir la temporada que le resta en el Parque de los Príncipes.

192 millones en su último año en París

El problema es que el PSG no está dispuesto a que cumpla el contrato y se marche libre, por lo que pondrá encima de la mesa una oferta de renovación para que su salida sea con un traspaso por medio entonces o sea este verano vendido. Pero al futbolista no le interesa venir este verano porque espera pasar su último año allí y cobrar los 72 millones de su ficha en el PSG y dos primas, una de ella de fidelidad, que ascienden a 60 millones cada una. Se juega, por tanto, cobrar 192 ‘kilos’ en su última temporada. Un dinero al que no está dispuesto a renunciar.

Montaje de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. / EPE

En ese contexto el Real Madrid sigue sin hacer ningún movimiento al respecto. Florentino tiene tan claro que no va a entrar en el juego del delantero y el PSG como que Mbappé es delantero prioritario para fichar. Los blancos no van a entablar ningún tipo de negociación hasta que el club parisino no comunique oficialmente que le pone en venta en el mercado.

Los escenarios que se contemplan en las oficinas del Bernabéu van desde la posible renovación de Mbappé por el PSG, sería la segunda vez que lo hace dejando al Madrid tirado cuando podía llegar libre, al pulso entre ambos porque el jugador no quiere salir y cobrar los 192 millones que le esperan en su último año. Desde el Madrid se tiene claro que Lamari, la madre y agente del jugador, es partidaria de que se quede en Francia jugando en lugar de venir a Madrid.

Noticias relacionadas

Si finalmente se produce esa renovación de Mbappé por el PSG, el Madrid mantendría su interés por la llegada del delantero el próximo verano. Los ejecutivos blancos no contemplan la llegada del francés este año, pero son conscientes de que la reunión que se celebrará hoy en París marcará si en el futuro Mbappé puede jugar definitivamente en el Madrid o se cierra esa puerta tras la decisión que tomen el jugador y su madre.



/ EFE

Ancelotti se queda sin 9

Y a todo eso hay que sumar que el club ha notificado a Carlo Ancelotti que, de momento, no hay intención de reforzar la plantilla de otra llegada, se llame Harry Kane, Lautaro Martínez o Dusan Vlahovic. Refuerzo que el técnico italiano ya reclamó con la salida de Karim Benzema y que ha molestado a Carletto porque es una demarcación que él siempre ha pedido que se refuerce. Así que tendrá que encarar la temporada sin otro 9 más allá de un Joselu al que se fichó para suplir la salida de Mariano y Hazard. Y mientras el entrenador bucea en su pizarra buscando alternativas, el madridismo mira a París para ver si Mbappé vuelve a dejar tirado a los blancos y se deja enredar por el dinero qatarí.