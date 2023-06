¿Cuándo abre y cierra el mercado de fichajes de verano?

Te explicamos cuando abre y cierra el mercado de fichajes en el fútbol europeo. / Archivo

El mercado de fichajes del verano es la ventana de transferencias que más movimiento supone, más esfuerzo exige y más dinero mueve, ya que son los meses en los que los directores deportivos planifican las líneas maestras de la plantilla que tendrá que competir la temporada siguiente. El mercado de verano supone una oportunidad para todos los clubes reforzarse con futbolistas para, o bien, subsanen posibles carencias de la plantilla o para vender a aquellos jugadores que no han dado el resultado deseado.

La mayoría de las ligas europeas abre el mercado a partir del 30 de junio, que es la fecha en la que vencen los contratos de los fútbolistas, una vez han acabado la temporada. Por su parte, la fecha de cierre general es el 31 de agosto a las 00:00, aunque en algunos años se ha retrasado al 1 de septiembre por la celebración de partidos entre semana en algunas de estas ligas.

Esa es la fecha límite para que el papeleo entre en tiempo y forma en los sistemas de cada una de las Ligas y no sucedan casos como el del famoso fax entre David de Gea y el Real Madrid en el último día de mercado de verano de 2015. El mercado de fichajes marca estos límites para negociar y firmar a jugadores con contrato vigente, ya que los los clubes de todas las ligas podrán fichar jugadores en paro como agentes libres después de la fecha límite, siempre y cuando no estén ligados contractualmente del alguna forma con algún club. Y además, un club de un mercado ya cerrado puede dar salida a un jugador con el que no cuente.

En este artículo te vamos a explicar durante qué plazo de tiempo están abiertos los mercados de las cinco grandes Ligas europeas y cuándo termina el plazo de transferencias de jugadores:

¿Cuanto dura el mercado de fichajes de la Liga Española?

El mercado de fichajes de verano 2023 en LaLiga se abre el 30 de junio y cierra el 31 de agosto a las 23:59 horas incluido.

¿Cuanto dura el mercado de fichajes de la Premier League?

El mercado de fichajes de verano 2023 en la Premier League se abre el 30 de junio y cierra el 31 de agosto a las 23:59 horas incluido.

¿Cuanto dura el mercado de fichajes de la Bundesliga?

El mercado de fichajes de verano 2023 en la Premier League abre el 30 de junio y cierra el 31 de agosto a las 23:59 horas incluido.

¿Cuanto dura el mercado de fichajes de la Serie A?

El mercado de fichajes de verano 2023 en la Premier League abre el 30 de junio y cierra el 31 de agosto a las 23:59 horas incluido.

¿Cuanto dura el mercado de fichajes de la Ligue 1?

El mercado de fichajes de verano 2023 en la Premier League abire el 30 de junio y cierra el 31 de agosto a las 23:59 horas incluido.

Si hay una competición que ha roto este año con la fecha de cierre de su mercado es la Liga Portuguesa, que permitirá a sus equipos hacer movimientos hasta el 22 de septiembre. De esta forma, los futbolistas que no consigan firmar un contrato después del día 1 de septiembre en otra Liga o que comiencen la temporada sin muchos minutos en su club y quieran buscar una salida tendrán en Portugal una vía de escape.

Estas son las fechas que tendrás que señalar en rojo en el calendario para saber cuándo cierran los mercados de fichajes de verano en las cinco grandes Ligas y hasta cuando tu club tiene de plazo límite para fichar a ese jugador con el que sueñas.