La solución a la homofobia en el fútbol ha de ser transversal

En contra de lo que muchos piensan, el deporte siempre ha sido un medio muy hostil para el colectivo LGTBI. Hasta el punto de que históricamente ha producido un distanciamiento de los miembros del colectivo con el deporte. Sin embargo, creo que es una de las mejores herramientas que hay para concienciar y normalizar esta situación porque en el deporte no solo se trata de competir, también se trata de crear una comunidad de deportistas y activamos una serie de valores que nos acompañan el resto de nuestras vidas. Yo soy la persona que soy gracias al deporte, aunque durante mucho tiempo no me permitiese serlo.

Por eso hay que señalar que esto no es un asunto solo y exclusivamente del deportista, es algo transversal al deporte. Una cosa en la que se debe implicar a dirigentes, técnicos, árbitros, rivales, aficionados... Es cierto que cada vez hay más miembros del colectivo, participando en las competiciones y es lógico porque el colectivo va creciendo con el paso del tiempo. Pero mientras la comunidad LGTBI se eleva hasta el 12% de la sociedad, en el deporte y en los Juegos Olímpicos está aún muy lejos de esa cifra.

La nueva Ley del Deporte

Afortunadamente ahora tenemos un arma para luchar contra la homofobia, la nueva Ley del Deporte. Pero hay que activar esos protocolos, denunciar en las actas de los partidos los insultos homófobos en los campos y sancionarlos con severidad. La otra herramienta fundamental es la formación. He contado muchas veces que durante mi carrera como deportista he recibido infinidad de charlas sobre nutrición, sobre psicología, sobre trabajo en equipo... pero no he recibido ninguna sobre orientación sexual. Y si no le damos visibilidad y formamos a la gente, no existe.

Se habla mucho del fútbol, pero está igual que hace 40 años. Entonces se hizo famoso el cántico de "Míchel maricón". Hace veinte años se repitió con los de "Guti, maricón". Y ahora hemos escuchado gritos de "Cristiano, maricón". El fútbol está exactamente en el mismo sitio que estaba. Es cierto que tenemos aliados como Borja Iglesias o jugadores que han dado un paso adelante como Jantko, pero hemos visto como la FIFA impedía usar los brazaletes a favor del colectivo LGTBI organizando además el Mundial en un país que criminaliza la homosexualidad. Y en los estadios de fútbol se siguen escuchando insultos homófobos que no se denuncian como sí se hace con los racistas.

Un camino largo y transversal

Hay deportistas que se implican haciendo pública su orientación sexual para darle visibilidad y otros, igual de respetables, que apuestan por normalizarlo en su vida diaria. Personalmente creo que al ser deportistas, y en muchos casos referentes, el punto de activismo y responsabilidad que se muestra al visibilizar nuestra condición puede servir para ayudar a otros jóvenes que lo están pasando mal. Es un camino largo y transversal. Esto no va de poner banderas en el balcón esta semana porque sea el orgullo.