La RFEF señala a LaLiga por la expulsión de Osasuna de la Conference League

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar la postura federativa sobre la propuesta de expulsión de Osasuna de las competiciones europeas. En ella, ha defendido que la tesis de la institución que preside Luis Rubiales es "la misma que la de Osasuna" y ha señalado a LaLiga por su actuación durante el llamado Caso Osasuna, que ha motivado la sanción.

La comparecencia se ha producido después de que los inspectores de la UEFA hayan propuesto que el club navarro quede fuera de la próxima Conference League, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se consideró probado que directivos del club participaron en la compra de partidos en 2013. Todo ello pese a que Osasuna como club no fue acusado y, muy al contrario, ejerció la acusación particular y fue considerado víctima de las actuaciones de sus antiguos directivos.

Osasuna señala a Rubiales

Tras el anuncio de la propuesta de sanción, que está siendo recurrida, Osasuna señaló a la RFEF y a Luis Rubiales por su "silencio" desde que se destapara el caso hace unas semanas. Postura, verbalizada mediante comunicados oficiales, que ha enfurecido a la Federación, porque considera que se le quiere culpabilizar de una situación en la que no tiene participación activa.

Camps ha detallado que el silencio federativo es consecuencia de las exigencias del Código Disciplinario de la UEFA, institución que solicitó informe a la propia RFEF sobre este caso. "Tenemos prohibición expresa de hacer públicos esos documentos, aunque lo hemos solicitado. Sí estamos autorizados a decir que hemos manifestado que, desde nuestro punto de vista, ni la directiva actual ni el club actual tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurrió entonces", ha apuntado el número dos de Rubiales.

Una "estrategia predeterminada"

"Hay una estrategia predeterminada de implicar en este problema a la RFEF y Rubiales, que no tienen nada que ver en este asunto, para tapar la verdad de lo que ha sucedido", ha remarcado Camps, antes de iniciar un relato de hechos en los que ha querido remarcar la responsabilidad de LaLiga en el inicio del proceso que ha culminado con la expulsión de Osasuna, un club muy próximo a LaLiga.

En este sentido, ha recordado que fue la institución que dirige Javier Tebas la que solicitó al CSD una auditoría complementaria de las cuentas osasunistas, que sirvió de base para la denuncia y que se destapara el caso de compra de partidos. También ha señalado que LaLiga recurrió en dos ocasiones la decisión judicial de que Osasuna, como entidad jurídica, no fuera imputado en el proceso.

"La RFEF no actuó ni en primera ni en segunda instancia, no se personó como acusación particular, ni contra el club ni contra sus directivos", ha apuntado sobre la actuación federativa en el proceso, en un tiempo, 2015, en que el presidente era Ángel María Villar. En este sentido, y sobre la acusación osasunista de doble rasero con el caso Negreira, ha recordado que la RFEF actual sí se ha personado en ese juicio, por lo que en todo caso la lectura habría de ser la contraria.

El escrito de LaLiga a UEFA y FIFA

Además, Camps ha desvelado que "la RFEF ha tenido conocimiento de que LaLiga envió unos escritos a los órganos jurídicos y disciplinarios a FIFA y a la UEFA, denunciando estos hechos, el 9 de marzo de 2015", si bien ha confirmado que la UEFA actuó de oficio, y no instigada por nadie, al tener conocimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo, el pasado mes de enero.