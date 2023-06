Las estrellas del tenis que se perderán Wimbledon

Te explicamos quienes van a ser las bajas más destacadas en Wimbledon 2023. / Agencias

Tras el final de la temporada de tierra batida con la disputa de Roland Garros, da comienzo a la gira por hierba. Wimbledon está a la vuelta de la esquina, disputándose desde el lunes 3 de julio hasta el domingo 16, con Novak Djokovic como gran favorito para revalidar el titulo y Carlos Alcaraz dispuesto a competirlo tras su victoria sobre la hierba de Queen. En el All England Club se darán cita los mejores tenistas y los número 1 del ranking, pero también faltarán diferentes estrellas que se perderán Wimbledon por lesiones o diferentes motivos que os vamos a explicar en este artículo. El abierto británico es una cita ineludible por su prestigio o historia que a cualquier tenista le duele perderse.

La gran estrella ausente vuelve a ser Rafa Nadal

La ausencia que más destacará en Wimbledon este año será la de Rafa Nadal, al igual que sucedió en Roland Garros. El ganador de 22 Grand Slams no estará sobre la hierba británica ni en ningún otro major este año y no podrá luchar por arrebatar el trono a Novak Djokovic en su batalla por ser el mayor ganador de Grand Slams de la historia ni podrá medirse contra el que parece su heredero, Carlos Alcaraz. El balear ya declaró antes de la cita francesa que no competirá en los próximos meses para llegar lo mejor posible a un 2024 que podría poner punto y final a su carrera, por lo que el mallorquín renunció a la gira de esta temporada para poder volver y disfrutar de sus últimos meses en el circuito. Nadal no competirá en ninguno de los cuatro grandes de esta temporada: “Podría ser un objetivo llegar al final del año y jugar la Copa Davis, si es que el capitán lo ve oportuno, e intentar encarar con garantías el que probablemente intuyo que será mi último año. Quiero disfrutarlo y ahora mismo no puede ser”, reconoció Nadal, aquejado durante toda la temporada de una lesión en el psoas ilíaco y que lleva arrastrando dolencias durante muchos años que le han llevado a tener que parar.

Rafa Nadal, la baja más destacada entre las estrellas que se perderán Wimbledon 2023. / Archivo

De esta forma, Nadal se perderá un torneo donde en 2022 llegó hasta las semifinales en lo que estaba siendo un comienzo de temporada arrasador del tenista mallorquín que venía de ganar el Open de Australia y Roland Garros. Sin embargo, ya tuvo que decir adiós y retirarse antes de disputar el encuentro ante Nick Kyrgios por una lesión abdominal.

Otra de las estrellas, en este caso emergentes y que iban a estar bajo el radar de los amantes del tenis es la del ruso Karen Khachanov, quien tampoco estará en Wimbledon por segundo año consecutivo. La temporada pasada se vio afectado por el veto a los deportistas rusos derivado por la guerra en Ucrania y en este 2023 su baja se produce por culpa de una fractura por estrés y una fractura parcial en el hueso sacro S1. Con la ausencia del nº11 del ranking ATP, el abierto inglés pierde a otro de los grandes activos y estrellas que podrían haber ofrecido un gran espectáculo. Khachanov ya había sido una de las grandes sensaciones en los otros dos primeros "majors" del curso. El tenista de 27 años llegó a semifinales en Australia, que perdió ante Tsisipas, y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. En París fue Novak Djokovic, posterior ganador, quien le venció. Pese a ello, sus resultados esta temporada reflejan que el abierto inglés sufre una baja sensible y pierde a una de sus potenciales estrellas, quien además ya estuvo entre los ocho mejores del torneo en 2021.

Tampoco estará Pablo Carreño por culpa de su lesión en el codo, que no termina de recuperar y está impidiendo al tenista de Gijón regresar a las pistas. Lleva ya muchos meses alejado de la competición y tampoco reaparecerá en la gira sobre hierba, siendo baja definitiva para este Wimbledon 2023. Hay esperanzas en que pueda ir encarando la recta final de su recuperación con el objetivo de poder estar en la gira anual de pista dura, como ruta para preparse competitivamente para poder estar listo para competir en el US Open 2023.

Pablo Carreño, el segundo español que será baja en Wimbledon 2023. / Archivo

En el cuadro femenino podemos destacar la ausencia de Garbiñe Muguruza, alejada del tenis de forma indefinida por decisión propia, y no se sabe si Paula Badosa podrá llegar finalmente a competir sobre la hierba londinense tras su fractura en la vértebra L4. La tenista catalana ya se ha perdido esta temporada el Open de Australia y Roland Garros y está apurando sus opciones de estar en el All England Club en el tercer Grand Slam de la temporada.

Paula Badosa apura sus opciones de estar en Wimbledon 2023. / Archivo

Este es el parte de bajas más significativas para Wimbledon 2023, un torneo en el que nos esperan grandes emociones, partidos vibrantes y muchos duelos entre los principales ases de la raqueta, pero en el que faltarán grandes estrellas sobre la hierba inglesa que los aficionados, sin duda, echarán en falta.