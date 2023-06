Cómo elegir el calzado adecuado para correr: tipos de zapatillas y cómo encontrar el ajuste perfecto

La guía para elegir las zapatillas para correr que mejor se adapten a ti. / FREEPIK

zEncontrar unas zapatillas de running que se adapten perfectamente a tu pies no es una tarea sencilla, ni debe ser tomada a la ligera. De hecho suele ser la primera duda que se nos plantea cuando decidimos empezar a correr. El mercado ofrece tal cantidad de modelos y variantes que, incluso, puede llegar a agobiarte. Además, en muchos casos, relacionamos lo más caro con lo mejor para nosotros y no siempre es así. Elegir el calzado adecuado no se basa en el precio, sino en conocer tu pie, tu tipo de pisada y las características de las zapatillas que te vas a calzar. Por eso te presentamos la guía para elegir las zapatillas de running perfecto y te hagas con el calzado adecuado para correr.

¿Por qué tipo de superficie voy a correr?

Si decides planificar tu entrenamiento por ciudad, puedes optar por unas zapatillas con amortiguación, buena suela y transpiración, que se adapte al asfalto y a una superficie dura. Si prefieres lanzarte y hacer trail-running por senderos, caminos y montañas, puedes elegir un modelo resistente que ofrezca tracción y sujección. Si estás buscando unas zapatillas para usar en la cinta para correr y hacer ejercicios indoor, tal vez la mejor opción para ti es que te lances a por unas zapatillas de cross-training.

¿Más seguridad o mayor ligereza y velocidad?

Las zapatillas con una suela de mayor grosor y más amortiguación, aportan mayor comodidad, seguridad y repercutirán menos en tus músculos y articulaciones ya que absorberán más y mejor los impactos y rebotes contra el suelo en cada zancada, pero te harán ser más lento debido al peso. Una zapatilla más ligera te hará tener más contacto con la superficie por la que corras y te harán marcar mejores tiempos ya que ofrecerán menos resistencia a la zancada, pero también se desgastarán antes. Estudia cual es el tipo de entrenamiento que haces, si tienes como objetivo simplemente correr por sentirte bien y liberar endorfinas o tu objetivo es marcar tiempos y superarte a ti mismo, porque para ahí tu elección cambiará. Tu eliges cual será tu calzado más apropiado.

Decide donde necesitas que el calzado te refuerce

El tipo de pisada es un aspecto que debes conocer para elegir de forma de adecuada tu calzado de running ideal. Los dos tipos son supinador y pronador. Si tu tobillo y tu pie al correr tienden a moverse hacia adentro, significa que eres pronador. Sin embargo, si el peso del cuerpo se descaga hacia la parte exterior del pie, entonces eres supinador. Esto es algo que seguramente te pregunten cuando vayas a comprar tus zapatillas para elegir o descartar algún modelo, asi que fíjate bien en cómo pisas a la hora de dar una zancada.

¿Cómo se deben ajustar mis zapatillas de running?

Una vez has observado para qué tipo de terreno y de entrenamiento necesitas tus zapatillas para obtener el rendimiento que esperas, el siguiente paso es encontrar el ajuste adecuado. Puedes elegir las zapatillas de running con la tecnología más avanzada del mundo o las más caras que si no son cómodas para ti o no se adaptan a tus pies de la manera correcta, habrás invertido tu dinero en vano. Unas zapatillas con buen ajuste cuentan con espacio suficiente para que el pie se expanda en la puntera, se ajusten perfectamente en la zona media del pie y tengan un diseño cómodo que impide que el talón se deslice con cada paso, ya que cuanto más protegido esté el talón más seguro. Siempre es mejor que te sobre un poquito a que no te falte y los dedos de tus pies peguen contra la puntera o los laterales, que podría llevarte a sufrir rozaduras y ampollas. Ahora bien, asegurate de que la zapatilla se ajusta bien y no te queda suelta, ya que una zapatilla grande puede llevarte a una torcedura de tobillo si se te suelta en un momento dado.

¿Cada cuanto tiempo tengo que sustituir mi calzado de running?

Otra buena cuestión sobre el calzado adecuado para tus entrenamientos de running es saber cuando tus zapatillas han dicho basta. Pueden haber sido tus compañeras más fieles y haberlas elegido acorde a todas las características anteriores, pero si ya las has desgastado del todo empezarán a hacerte daño, a ralentizar e incluso a ser inseguras. Hacerte con una buena zapatilla de running es un proceso duro y a veces caro, pero la salud y la prevención de lesiones no tiene precio. Según expertos, es recomendable hacerte con un nuevo par de zapatillas de running cuando hayas corrido entre 500 a 800 kilómetros con ellas, o dependiendo de la longitud de tu entrenamiento diario. De todas formas, observa tus zapaillas.

Cuando has dado miles de zancadas con las mismas zapatillas, notarás a simple vista que la suela, los refuerzos y la sujección ya no son igual. Tendrás menos superficie de impacto con respecto al suelo, tendrás menos tracción (la fricción hace que el dibujo de la suela se desgaste) y además, la zapatilla podría estirarse demasiado y darse de sí, lo que implicaría también la menor sujección y soporte del pie. Notarás cuando ha llegado el momento de reemplazar tus zapatillas de running, así que no dudes en hacerlo.

Con esta serie de consejos esperamos servirte de ayuda cuando decidas lanzarte a hacer running por las calles, al sendero o a la pista. Elegir un calzado adecuado para correr no es sencillo, por lo que deberás tener en cuenta esta guía para encontrar el ajuste perfecto.