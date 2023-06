El jugador del Castilla Vinicius Tobias denuncia insultos racistas en el campo del Eldense

Los jugadores Real Madrid Vinicius Tobias (c-i), Rodrygo Goes (c) y Luka Modric en foto de archivo de Rodrigo Jiménez. EFE

Vinicius Tobias, lateral derecho brasileño del Castilla, denunció insultos racistas en el partido por el ascenso ante el Eldense del domingo, lamentó que además fuesen realizados por "un niño" que le llamó "mono" y mostró su dolor por una situación que aseguró se repita a menudo y que "no imaginan cuando duele".

"Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamándome mono", escribió Vinicius Tobias en una historia en su cuenta de instagram en la que se ve a un menor de edad a su espalda gritando cuando se dispone a realizar un saque de banda ante el Eldense en el estadio Nuevo Pepico Amat.

Vinicius Tobias wyrzucając aut na tyle sprowokował kibica rywali we wczorajszym meczu Castilli, że aż musiał usłyszeć, że jest małpą.



Tobias na IG: "Najsmutniejsze jest to, że nie spodziewamy się tego od dziecka. Dziecko krzyczące 'małpa'. To nie był pierwszy ani drugi raz, to… pic.twitter.com/oSzICSUVLb