El Atlético necesita vender antes de comprar: Carrasco, Kondogbia, Saúl, Nahuel...

Yannick Carrasco celebra un gol con el Atlético / AFP7

El mercado se mueve y hay pocas noticias sobre el Atlético de Madrid. De hecho, los rojiblancos hasta el momento no han comunicado ningún movimiento oficial, aunque ya tienen cerrado el fichaje del central turco Çağlar Soyuncu, procedente del Leicester, que llega libre al Metropolitano. El defensa otomano, de 26 años, ha firmado por cinco temporadas con el club rojiblanco.

Soyuncu, cinco temporadas

Soyuncu es, a día de hoy, el único refuerzo de un Atlético que un verano más vuelve a vivir la misma situación que en veranos anteriores: para poder fichar tiene que vender primero. Los rojiblancos siguen rebajando su masa salarial y su deuda y tendrán que reforzarse con jugadores de coste cero o gastando el dinero que entre por la venta de otros futbolistas.

Soyuncu, durante un entrenamiento del Leicester. / @LCFC

En ese aspecto, son varios los jugadores que el club ha colocado en el mercado y que han captado el interés de distintos clubes de Europa y Asia. Carrasco, Kondogbia, Saúl y Nahuel son los nombres que más suenan para salir en esta ventana veraniega. Unos por iniciativa del club y otros por interés propio. Jugadores a los que se podrían sumar otros porque el club no está cerrado a negociar más traspasos como los de Lemar, Correa o incluso futbolistas de peso en el vestuario como José María Giménez.

Carrasco: renovar o vender

El caso que más está dando que hablar es del belga Yannick Carrasco. El extremo finaliza su contrato el próximo verano y el Atlético le ha hecho una oferta a la baja para renovar que el jugador no ha respondido. Eso obliga al club a ponerle en venta para tratar de sacar algo por su traspaso y que se no se marche libre dentro de un año. En la operación de vuelta de Griezmann el Atlético incluyó una opción de traspaso de Carrasco al Barcelona para que se hiciera con su propiedad por 19 millones de euros, opción que finaliza el 30 de junio.

Pero parece que a los azulgrana no les encaja en la plantilla que está diseñando Xavi y han descartado ejercer la opción. Carrasco no está dispuesto a renovar a la baja, como ya le dijo a Miguel Ángel Gil el pasado enero cuando presionó para salir del Atlético. Así que ahora el club debe peinar el mercado para buscarle un comprador, a poder ser en la Premier.



/ EFE

Kondgobia y sus 4 millones de ficha

La situación de Geoffrey Kondogbia es diferente. El francés no acaba de tener minutos en el equipo y busca una salida para disfrutar de esas oportunidades. El Atlético le ha abierto la puerta y parece que mercado tiene: Wolverhampton, Lyon, Besiktas, Olympique de Marsella.... El último club con el que se le ha relacionado es el Galatasaray turco, pero en el Metropolitano siguen esperando una oferta firme para cerrar su traspaso e ingresar dinero con su marcha. El jugador pide un sueldo anual de cuatro millones netos y no todos los clubes están dispuesto a pagárselo. La ya confirmada llegada de Marcelino García Toral al Marsella puede acelerar su desembarco en el Olympique. En último caso siempre le queda Arabia Saudí, donde ya han tanteado su situación.

Ganar dinero con Arabia por Saúl

Precisamente de Arabia Saudí es de donde llega el interés por el siguiente jugador, Saúl Ñiguez, un jugador que no ha tenido los minutos que esperaba en el equipo y ha buscado oportunidades fuera, como en el Chelsea. Además, el pasado invierno intentó salir al Valencia, pero el cuadro ché no podía pagar su contrato. El Valencia, el Sevilla o el Rayo Vallecano le pretenden, pero no pueden asumir su ficha. Y en estas ha aparecido el club saudí Al Nassr, el mismo que ha fichado a Cristiano Ronaldo, le ha sondeado con una oferta económica muy interesante para el jugador y en la que el Atlético también podría ingresar algo de dinero. El problema es que deportiva y familiarmente irse a Arabia no es una prioridad para el rojiblanco.

Nahuel Molina, con la selección argentina. / EFE

La explosión de Nahuel

El último futbolista al que se le ha relacionado con clubes del extranjero es al argentino Nahuel Molina. El lateral ha estado en el radar de equipos grandes de la Premier como el Chelsea o el Manchester City, mientras que en Italia la Juventus siempre ha mostrado interés por él. El Atlético lo ha puesto en el escaparate y espera ahora que algún club con dinero se siente a negociar el traspaso de un futbolista que tuvo unos inicios muy complicados en el club colchonero.

En el escaparate: Lemar, Correa, Giménez...

Más allá de estos jugadores, hay otros como Lemar, Correa, Giménez o cualquiera fuera de los intocables (Oblak, Griezmann, Koke y poco más) que también podrían salir si en algún momento se recibe una buena oferta por ellos.

Noticias relacionadas

Y luego está el caso peculiar de Joao Félix, que no se ha revalorizado en el Chelsea y que se ha convertido en un carísimo problema para el club, pues Simeone sigue prefiriendo su salida

Este verano el Atlético quiere hacer los deberes y eso pasa por ingresar dinero por alguna venta, cosa que no pudieron hacer el pasado mercado con Álvaro Morata, por quien la Juventus no ejerció la opción de compra estipulada en su contrato.