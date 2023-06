Wembanyama, número 1 del draft, jugará para los Spurs

El francés Victor Wembanyama ha cumplido todos los pronósticos y ha sido el primer seleccionado del Draft 2023. Jugará para los San Antonio Spurs, que ganaron el sorteo.

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6