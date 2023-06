Los tres escenarios del Real Madrid en el fichaje de Kylian Mbappé

Montaje de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. d

Kylian Mbappé ha comunicado al París Saint-Germain que no ejecutará la cláusula que tenía en su contrato para renovar por una temporada más. El delantero francés tiene contrato hasta 2024 y renuncia a ampliarlo, por lo que el club trataría de venderlo este verano si quiere obtener algún beneficio económico. El PSG pagó en el verano de 2017 180 millones de euros al Mónaco por su traspaso. En el caso de que el club parisino decida que Mbappé agote su contrato una temporada más se expone a que se vaya gratis en el verano de 2024.

El delantero del PSG, Kylian Mbappé. / Agencias

Florentino conocía este movimiento que iba a realizar al jugador y el acuerdo del jugador y el Real Madrid se cerraría rápidamente porque, de hecho ya el verano tenían cerrado un preacuerdo hasta que el delantero se echó atrás. Con Mbappé pidiendo salir del PSG, ahora el Real Madrid se enfrenta a tres escenarios hipotéticos para abordar el fichaje del delantero:

1. ESPERAR A QUE EL PSG LE PONGA PRECIO

El Real Madrid ya tiene experiencia en la negociación con el club francés, con el que se sentó hace dos temporadas, llegando a poner sobre la mesa 200 millones entre fijos y variables para hacerse con el jugador. Finalmente el PSG no lo quiso vender. Ahora podrían esperar a que los galos, que tienen una pésima relación con el club blanco, le pongan en el mercado con un precio y acudir a su fichaje. En este escenario le tocaría competir con clubes como el Manchester United, Manchester City, Chelsea, Newcastle o los clubes de Arabia Saudi. Una subasta que dispararía su precio y al Madrid no le interesa.

2. REALIZAR UNA OFERTA AL PSG

Después de conocer la intención de Mbappé, el Real Madrid podría tomar la iniciativa en esta operación y sentarse para tratar de cerrar lo antes posible la operación. Los blancos tienen el dinero que no se gastaron en su fichaje hace dos años y con el jugador ya hay un acuerdo previo al que llegaron el verano pasado. La mala noticia es que la relación con el PSG no es buena y los parisinos tratarán de entorpecer la salida del jugador al Real Madrid.

Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en el ojo del huracán. / Nacho García

3. QUE MBAPPÉ SEA QUIEN LIDERE LA OPERACIÓN

Florentino le ha pedido un movimiento firme al delantero francés y este ha mandado al PSG la carta informando que no renovará con el club galo. Una vez lo ha cumplido y con el propósito de que la negociación no se convierta en una subasta y dispare el precio, el Madrid podría pasar la presión de la negociación al propio jugador. Pérez sabe que solo vendrá al Madrid si se muestra firme en su deseo, porque el PSG le complicará todo lo que pueda su llegada al Bernabéu. Por eso no se descarta que el Madrid pida precio al PSG y le presione advirtiéndole que solo saldrá al Madrid y si no, saldrá libre el próximo verano. Algo que el Madrid tampoco vería con malos ojos. Ahora el Madrid tiene la sartén por el mango si de verdad el jugador informa al PSG que solo irá donde él decida y que confirme que ya ha decidido que jugará en el Madrid.