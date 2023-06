Brahim regresa al Madrid "más preparado y con ganas de superarme"

Brahim Díaz es presentado con el Real Madrid / RMTV

Brahim Díaz ya es oficialmente jugador del Real Madrid en su segunda etapa como jugador blanco. El mediapunta malagueño ha sido presentado en Valdebebas tras pasar el reconocimiento médico y una vez firmado su nuevo contrato, que le mantendrá en el Bernabéu hasta 2027.



El dorsal 21, hasta 2027

Brahim, de 23 años, lucirá el dorsal número 21, que hereda de Rodrygo, quien se hace cargo del 11 que deja Marco Asensio. El exjugador del Milan, donde ha liderado al equipo rossonero junto al portugués Rafael Leao, posó con su nueva camiseta en la sala de trofeos antes de comparecer en sala de prensa. Díaz es el segundo refuerzo de la plantilla blanca, tras el lateral zurdo Fran García, que también regresa a la Casa Blanca tras salir de ella en un viaje de ida y vuelta.

Florentino Pérez, presidente del club, comenzó apuntando que "es un momento especial porque damos la bienvenida a un jugador que nos hará más fuerte. Es el momento de seguir trabajando para engrandecer nuestra historia y hoy está uno de esos jugadores que tiene el talento y la calidad. Regresa a casa uno de los nuestros, como es Brahim. Bienvenido de nuevo a tu casa. Desde que llegaste en enero de 2019 has ganado una Liga y una Supercopa".

El presidente también habló de sus tres años en el Milan: "Has tenido la fuerza y el coraje de demostrar en uno de los clubes más grandes y más legendarios que tienes mucho fútbol que regalarnos. Llevaste al Milan a ganar la liga y a las semifinales de la Champions. Y desde aquí quiero recordar a Silvio Berlusconi, presidente que marcó el fútbol mundial y siempre estará en nuestro recuerdo. Vuelves con 23 años y te agradezco tu empeño por querer volver a mostrar tu fútbol aquí y por perseguir el sueño de triunfar en el Bernabéu".

Brahim, ambicioso

Las primeras palabras de Brahim en su presentación fueron de agradecimiento. "Gracias a todos por apoyarnos y respaldarme. Sé lo que significa esta camiseta, lo que es lucir este escudo y representar al Real Madrid. Me emociono. Vuelvo más preparado, con ganas de superarme y con ganas de que empiece a rodar el balón. ¡Hala Madrid!"

Posteriormente, en sala de prensa, se mostró más ambicioso: "Me han servido de mucho estos tres años en el Milan. He madurado mucho en el campo y fuera. Veremos a un Brahim que viene con muchas ganas de triunfar en el Madrid. Para eso vuelvo, para triunfar en el mejor equipo del mundo. Soy un afortunado por poder jugar con ambas piernas. Creo que me da un plus más. La mejor posición es donde me ponga el entrenador y lo seguiré diciendo. Puedo jugar en las tres posiciones de ataque y en el centro del campo. No se trata de ser suplente de lujo, venga a dar lo máximo".