¿Quién va a ser el nuevo capitán del Real Madrid?

Karim Benzema celebra su último gol con el Real Madrid. / Efe

1 Se lee en minutos H.G.



Karim Benzema se marcha a Arabia Saudí. El delantero francés ha aceptado finalmente la astronómica firma llegada del país árabe y abandonará el Real Madrid después de 14 temporadas en la Casa Blanca para seguir con su carrera en el Al-Ittihad.

El propio Madrid ha comunicado este domingo que club y futbolistas "han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club", en uno comunicado que se suma a los publicados este sábado sobre las salidas de Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard.

Karim se marcha del Real Madrid tras jugar catorce temporadas en el equipo blanco en las que ha disputado 438 partidos y marcado 353 goles, lo que le convierte en el segundo máximo goleador de la historia del club merengue por detrás de Cristiano Ronaldo (451) y con treinta más que Raúl González Blanco.

La capitanía, en el aire

La salida de Benzema abre un agujero en la plantilla blanca, que ya estaba peinando el mercado para reforzar la posición de delantero, a la que llegará cedido el españolista Joselu, supliendo la marcha de Mariano. Además, su marcha marca un cambio de ciclo en la plantilla blanca y supone el tercer año consecutivo en el que el equipo pierde a su capitán: Sergio Ramos en 2021, después Marcelo en 2022 y ahora el ariete galo.

Noticias relacionadas

¿Quién será el capitán del Real Madrid la próxima temporada? Por el momento, esta pregunta no tiene una respuesta clara, pues aún quedan muchas incógnitas por resolver. Por orden jerárquico, le correspondería a Nacho, el jugador que lleva más años en el equipo blanco. Sin embargo, la continuidad del canterano no está asegurada, ya que se está planteando su futuro: tiene contrato hasta el 30 de junio y está dudando si renueva o no.

Si el madrileño continúa, se convertirá en primer capitán. En cambio, si finalmente decide marcharse, quien herede el brazalete será Modric, que acumula cuya renovación todavía no es oficial. Tras Luka, Carvajal y Kroos le seguirían en la lista, con diez y nueve años con la camiseta blanca, respectivamente.