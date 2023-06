¿Quiénes son 'los zanahorios'? Los mecánicos de Fernando Alonso que son estrellas en España y arrasan en Montmeló

Matt Watson y Mickey Brown celebran un podio de Alonso. / ASTON MARTIN

Los mecánicos suelen ser el gremio menos mediático de los muchos que, fin de semana tras fin de semana, forman parte del circo de la Fórmula 1. Currantes dispuestos a pasar horas y horas a pleno rendimiento, muchas veces de madrugada, para tener a punto los monoplazas y que brillen los pilotos, acostumbrados a acaparar todos los focos. Pero a veces, no demasiadas, se giran las tornas y reciben ese reconocimiento con el que no cuentan tan a menudo.

Es el caso de los británicos Matt Watson y Mikey Brown, dos de los mecánicos más importantes del equipo que se encarga del coche de Fernando Alonso desde su llegada a Aston Martin. Ambos acogieron al piloto asturiano como si fuera uno más de la familia de Aston Martin desde el primer día, y ahora han sido recibidos en España como auténticos ídolos. El motivo, su felicidad desde la llegada del bicampeón y el sincero y espontáneo entusiasmo con el que celebran los éxitos del piloto español, a veces de formas extravagantes y como auténticos ‘hooligans’.

Conocidos desde hace unos meses en las redes sociales españolas como ‘los zanahorios’ por el color de su pelo y sus atrevidos cortes al estilo ‘mullet’, han podido comprobar en persona lo que ya podían intuir a través de Internet: son, sin esperarlo, las nuevas estrellas del automovilismo en España.

Mat Watson, mecánico de Fernando Alonso. / Twitter

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Barcelona y los seguidores de Alonso pusieron en marcha una campaña a través de las redes sociales para darles bienvenida en el circuito de Montmeló. La locura por ellos ha llegado a tal punto que en Twitter son tendencia cada fin de semana de carreras desde la primera cita del año en Baréin y las cámaras de realización de la FOM que transmiten las carreras, sabedoras del tirón de Alonso, siempre le buscan cuando enfocan al garaje de Aston Martin.

Ellos han abrazado el meme, acogiendo con gusto su nuevo apodo. Hace unos días subieron una foto a su Instagram acompañada de la frase "somos los zanahorios. Os queremos, España". Y este viernes se han paseado por el paddock sosteniendo unos peluches de unas zanahorias mientras eran vitoreados por los fanáticos de Alonso. Posteriormente, el propio piloto ha salido a saludar a los aficionados junto a sus dos mecánicos, para regocijo de los cientos de aficionados que se congregaron allí.

8422 personas en un jueves laborable. Piel de gallina.



Es la primera vez que las muestras de cariño no solo van dirigidas hacia Fernando Alonso, sino también al equipo. Esa comunión no se vio de esta manera ni en los años de Renault.



Lo de este fin de semana va a ser algo sin… pic.twitter.com/HDpNnikCgS — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) 1 de junio de 2023

Lo vivido hoy en el @Circuitcat_es ha sido una locura. Jueves y el circuito a reventar. En el box de Aston Martin no cabía ni un alfiler y la locura ha sido mayor cuando ha salido @alo_oficial.

Antes los famosos mecánicos 'zanahorios' han tenido su baño de masas. #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/yaSPvuLbmD — Nicolás Molero (@NicoMoleroMF1) 1 de junio de 2023

"Que no os engañen, la gente no está ahí por Fernando Alonso, sino para ver a las verdaderas estrellas: los zanahorios", decía uno de los cientos de usuarios de Twitter que han reaccionado a la escena. "Nacionalicen a esos dos zanahorios como españoles", pedía otro antes de mencionar a Pedro Sánchez. Horas después, el propio Matt Watson agradecía el baño de masas con un mensaje en sus redes acompañado del emoticono de la hortaliza: "¡Qué día tan especial! Gracias por el apoyo, España".

“Una ola de euforia” con Alonso

El cariño hacia el equipo Aston Martin es solo una muestra más de la ola de euforia desatada en España por el buen inicio de temporada de Alonso, que recuerda a cuando en el 2005 conquistó su primer título mundial. Ahora, el asturiano, en busca de la mediática victoria 33, está disfrutando de una segunda juventud mientras ve cómo su llegada al equipo británico le ha devuelto la ilusión por competir a los 41 años.

Matt Watson celebra un podio de Alonso. /

"No puedo frenar esta ola de euforia, solo abrazarla. Lo único que puedes hacer es abrazarla, no ponerle barreras al mar. Son gente joven, lo de los podios es nuevo para muchos y sé que el coche me va a dar alguna oportunidad, que aunque Red Bull domine con mano de hierro, el año pasado ganaron también otros coches", ha reconocido el piloto español, que llega a Montmeló tras sumar cinco podios en seis carreras y este fin de semana en casa buscará dar continuidad a su buen momento.

“El apoyo de los aficionados siempre me ha dado un plus de energía y, pese a que también he hecho malos resultados, siempre he tenido un gran ambiante. Ahora tenemos una nueva generación de aficionados, que están disfrutando de nuestro deporte y pienso que es muy positivo que en España se haya generado este entusiasmo”.

Tercero en un campeonato que domina Red Bull con autoridad, Alonso indicó que "está tranquilo porque tenemos un coche que nos dará oportunidades a lo largo del año, pero a su vez tengo claro que si un día no podemos pasar del quinto puesto no hay que volverse loco. El objetivo es sumar puntos y las cuentas hay que hacerlas al final”.